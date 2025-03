Israel Rojas envía mensaje a cubanos con parole humanitario en EE.UU. que están en peligro de deportación

Vídeos relacionados:

El cantante Israel Rojas envió un mensaje de bienvenida a los “compatriotas” cubanos beneficiarios del parole humanitario que se encuentran en peligro de deportación tras el anuncio de la Administración Trump de revocar ese programa migratorio.

“Aquí estamos, listos para recibirlos con los brazos abiertos”, apuntó Rojas en un texto publicado en Facebook en el que prometió recibirlos con sus canciones.

“Al menos yo lo haré con música que refleja tanto nuestras luces como nuestras sombras como nación. Música que intenta llevar un poco de alegría a los corazones de quienes disfrutan lo que hago”, explicó.

Sin perder la coletilla favorita del régimen, el integrante del dúo Buena Fe hizo referencia a cubanos que “partieron en busca de una salida a la crisis, una crisis provocada, en primer lugar, por la guerra económica, comercial y financiera que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sobre el pueblo cubano”.

A continuación, Israel Rojas deslizó un reproche al silencio de artistas que hablaron cuando se trató de criticar a las autoridades cubanas, pero que ahora callan ante la actuación del gobierno estadounidense.

“Lo que realmente me resulta increíble es el silencio de aquellos artistas e intelectuales que en su momento fueron extremadamente críticos con las innegables deficiencias y errores de las autoridades cubanas. Muchos de ellos, ya en ‘tierras de libertad’, parecían desagradecidos y selectivamente olvidadizos de los beneficios que Cuba les permitió alcanzar”, reprochó.

A continuación, Rojas habló de máscaras que caen y de “eufemismos que quedan al descubierto”.

“Ni la prensa ‘independiente’ es realmente independiente, ni quienes ‘huyen del comunismo’ encajan en el ‘sueño americano’ y es evidente que el bloqueo sí existe, y con las políticas de recrudecimiento, todos perdemos, mientras los políticos parásitos se benefician del dolor de la mayoría... ahora reina un silencio ensordecedor”, afirmó.

En el último fragmento de su alegato, el cantante cuestionó a esa masa de artistas e intelectuales que considera silenciados: “¿Acaso ya no tienen el valor para meterse en este lío? ¿Acaso no ven que favorecer una relación de respeto y buena vecindad es garantía de buen vivir y paz para ambas naciones? ¿O será que saben que las consecuencias negativas de sus rebeldías, las verdaderamente horribles, las sufrirán allá y no aquí?”.

“Solo el tiempo lo dirá. Vivir para ver”, concluyó.

Captura de Facebook/Israel Rojas Fiel

Más allá de la oscura y ambigua segunda parte del texto de Israel Rojas, el fragmento que ha generado cientos de reacciones desde que lo publicó es esa bienvenida de brazos abiertos y a canción limpia que el cantante ha prometido a los posibles deportados.

El mensaje de Israel Rojas ha sido recibido de manera abrumadoramente negativa por los internautas. La mayoría lo considera cínico, hipócrita y hasta insultante para los cubanos en peligro de deportación.

"Eso lo que parece es una amenaza de tortura"; "El castigo es doble: te deportan y encima te espera Mala Fe con su música"; "Prefiero tirarme del avión antes de escuchar a Buena Fe en el aeropuerto"; "Si Dante resucita, reescribe La Divina Comedia y le agrega este nivel al Purgatorio" apuntaron con sarcasmos y burlas algunas internautas.

“Ese guion es de Villa Marista S.A.”, sentenció otro comentarista.

Otros enfatizaron el claro desprecio que la música y la figura de Israel Rojas supone para ellos, lo llamaron "caradura" o lo instaron a preocuparse más bien por estar en una lista de represores.

“La música de Buena Fe da hambre, tristeza y deseos de llorar”; “Ese tipo calladito se ve más bonito como habla”; "No hace falta tu música, ya bastante tienen; "Mala Fe es el broche de oro del regreso al infierno", apuntaron otros.

Entre la burla, la crítica mordaz y la indignación, la mayoría de los internautas ha interpretado su mensaje como un gesto desconectado de la dura realidad de los posibles deportados.

En medio de un escenario marcado por la crisis migratoria y la polarización de la diáspora, la oferta del músico ha sido vista por muchos como una ironía dolorosa, más cercana al oportunismo que a la empatía genuina.

Sobre el segundo y enigmático reproche a artistas silenciados en la otra orilla... casi nadie ha opinado. Demasiado susto la promesa de brazos abiertos.

