El Taiger donará ganancias de nuevas canciones a niños con cáncer del Hospital St Jude

El cantante cubano José Manuel Carbajal, mejor conocido como El Taiger, está trabajando en un nuevo disco para el Hospital St. Jude, cuyas ganancias donará para los tratamientos de la institución a niños con cáncer.

"Espero que estas canciones sean del agrado de todos para un bien mayor. Doy lo que tengo, mi granito de arena con música, las regalías serán para el beneficio de esta institución. No me busques donde me quieren, búscame en las causas más justas. Dios es grande", escribió el reguetonero en sus redes sociales junto al logo del Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

Entre los temas, hay uno que desde ya ha conquistado el corazón de sus seguidores y que está rodando por las redes sociales incluso sin haberse estrenado.

La canción comienza con un sample de "It's a beautiful day", uno de los temas que más virales se ha hecho en el último mes en TikTok e Instagram. El tema original es interpretado a capela por el niño Jermaine Edwards y ha sido multiversionado por músicos de todo el mundo.

"Apareciste, te necesitaba, me lo diste todo a cambio de nada. Gracias mi rey, Jesús es mi rey", canta El Taiger en su versión, en el que habla de sacrificios y de que creer en Dios le ha dado "aire cuando más me asfixio".

Los comentarios celebrando esta acción de El Taiger y las reacciones a la nueva canción no se hicieron esperar.

"Sin palabras, muy buen corazón al dedicarte a esta causa y además una muy buena oportunidad para demostrar que puedes salirte de tu zona de confort y romper cualquier ritmo", "Asere que cosa más linda. Los grandes son grandes", "Muy bien, José, gran trabajo el que estás haciendo", "Solo los buenos artistas hacen estas canciones que llegan al alma", comentaron algunos seguidores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.