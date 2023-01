Muere padre de joven condenada a cuatro años de trabajo con internamiento por el 11J

La joven cubana Reyna Yacnara Barreto Batista, condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las históricas protestas del 11J en Camagüey, dedicó unas emotivas palabras a su padre, recientemente fallecido.

“En momentos como estos, la verdad es que cualquier palabra es insignificante para realmente tan siquiera describir la pérdida de un padre… De esos que te crían diciéndote princesa y reina de mi corazón... Yo sé que donde estés, siempre contaré contigo…”, expresó este martes en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Nara Yak

Barreto Batista, la mujer más joven juzgada en Camagüey tras el estallido social de julio de 2021, ingresó en el centro penitenciario para mujeres conocido como “Granja 5”. Con solo 21 años, fue condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento.

Según el medio independiente La Hora de Cuba (LHC), la razón esgrimida por los represores para sentenciarla fue haber participado en la manifestación antigubernamental del 11 de julio de 2021 en las calles de Camagüey y responder a la agresión que le provocó un uniformado; incidente que quedó registrado en video.

“Perdón por cada te amo que no te pude decir... Y es que, cuando me tomaste de la mano y me dijiste ‘no te preocupes, yo saldré de esto’, te creí... Te creí tanto, que por instantes tapé el sol con el pulgar... Perdóname una vez más por no estar a tu lado… Pero es que mis errores forzosos no me lo permitieron...”, dijo Barreto Batista en la publicación dedicada a su padre.

“Le doy gracias a Dios por ese abrazo que sabías que era de despedida y le doy muchas más gracias a la vida por haberte tenido como padre… Aunque naciera una y mil veces te seguiría eligiendo a ti... por ser tan tú... porque aún eres tú... No te has ido ni te vas a ir nunca de mi lado... Sé que tu don de protegerme estará siempre acompañándome...”, expresó en su post.

Su hermano, el activista Hansel Oms Batista, denunció en septiembre que la joven sufre deterioro físico y mental en prisión. “A casi seis meses de estar cumpliendo injusta condena mi hermana se encuentra en un estado físico y mental deteriorado”, alertó en sus redes sociales.

Al cumplirse seis meses del injusto encarcelamiento de la muchacha, su hermano denunció al régimen cubano por la represión ejercida contra manifestantes pacíficos. “Ustedes son los que deberían estar tras las rejas, mal nacidos, destruyen nuestra patria, a las personas y todo a su paso”, señaló.

Captura de pantalla Facebook / Henry Constantin Ferreiro

En octubre de 2021, Barreto Batista relató a LHC que el 11 de julio en Camagüey la manifestación transcurría sin problemas hasta que llegó a la calle Avellaneda. Allí, la multitud se encontró con un cordón policial y se produjo el primer incidente violento cuando un agente, sin motivo alguno, golpeó a un señor y lo tiró al suelo. En ese momento, casi sin darse ella cuenta, un policía le propinó a ella un piñazo en el brazo.

"Ellos dicen que yo soy una amenaza para el pueblo, que yo soy una amenaza para la sociedad. ¿Cómo yo voy a ser una amenaza para la sociedad, si yo lo único que hice fue defenderme? Entonces, ¿por qué esta condena? Me están arrebatando cuatro años de mi juventud por gusto", subrayó.

"No vale de nada quedarse callada. No vale nada afrontar una condena por gusto. Si hice algo la afronto, pero por gusto, no. Por defenderme de un golpe de tres hombres, no", añadió.

Este martes, al compartir la triste noticia del fallecimiento de su padre, la presa política le prometió que nada le quitaría la sonrisa que él siempre quiso ver en el rostro de su niña.

“Tú tranquilo, que tu bebé va a seguir sonriendo como tú quieres... Por la oportunidad de vivir... Y cuando se termine mi misión en este mundo, nos reuniremos de nuevo en ese lugar donde la muerte ya no va a existir”, afirmó.

Barreto Batista, una muchacha menuda de 21 años a la que un oficial no tuvo reparos en agredir violentamente durante las protestas antigubernamentales, representa a esa generación cuya percepción de la realidad supera las huellas del adoctrinamiento que sufren muchos jóvenes cubanos.