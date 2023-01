Chef cubano a patrocinadores: "Tengan mucho cuidado con a quién le firman un papelito"

El popular chef "Ramoncito" advirtió a los cubanos que se encuentren en vías de patrocinar una solicitud de parole humanitario para favorecer la emigración legal a EE.UU que tengan mucho cuidado con a quién le firman “el papelito”, porque luego se pueden arrepentir.

En un video publicado en Facebook, Ramoncito dejó sendas recomendaciones a cubanos de las dos orillas que pretendan beneficiarse o patrocinar una solicitud: A los residentes en la isla les pide que no se pongan bravos cuando les digan que no, mientras que a los que están en Estados Unidos les sugiere darle prioridad a familiares y núcleo más cercano.

“Todos merecen la experiencia de vivir en este gran país, pero tengan mucho cuidado con a quién le firman un papelito, se pueden arrepentir por el resto de sus vidas", escribió Ramoncito junto a su video, que ha recibido cientos de comentarios.

"Desafortunadamente no todos tienen la capacidad de apreciar y valorar lo que se hace por ellos y puedes estar trayendo un gran problema para tu vida y la de tu familia. Tu núcleo familiar primero", añadió.

(Fuente: Captura de Facebook/Chef Ramoncito)

En el video el chef reiteró varias veces que convertirse en patrocinador es un compromiso muy grande que no todos aprecian y que puede tener graves consecuencias.

"A los de allá, no se pongan bravos cuando les digan que no, no se pongan sentimentales. Hacer un affidavit por uno de ustedes es un compromiso muy grande con las autoridades de este gran país [...] Cualquier boberíita que ustedes hagan, sin querer, respondemos nosotros, ¿lo entienden?”, dijo.

“A los de aquí, tengan mucho cuidado con a quiénes les ponen un affidavit. ¿Por qué? Porque se trabaja muy duro aquí, se hace mucho. Caemos en sentimentalismos, caemos en familia, caemos en cosas que nos llenan el corazón y queremos ayudar a todos pero desafortunadamente la respuesta no siempre es positiva", reiteró.

Ramoncito indicó que quienes se comprometan a patrocinar a alguien "puede vivir una experiencia muy amarga".

"Se les puede revertir la razón de querer tener a su familia o a sus amigos al lado suyo en algo muy desagradable. Piénsenlo bien antes de cometer un error muy grande", concluyó el chef, quien dijo hablar no desde su experiencia personal, sino desde la de otros cubanos que conoce.

El mensaje fue recibido tanto con comentarios a favor como en contra. Algunos se manifestaron plenamente de acuerdo con el punto de vista mientras que otros consideraron egoísta el llamamiento o acusaron al chef de generalizar innecesariamente.

El patrocinio económico es un contrato legalmente vinculante que firma una persona para usar sus recursos financieros en respaldo a un inmigrante designado en su declaración jurada.

El patrocinador no tiene que ser un familiar cercano, puede ser un amigo o benefactor responsabilizado con respaldar su solicitud y asistirlo en la llegada a EE.UU.

La responsabilidad se mantiene hasta que el patrocinado logra su independencia económica y/o se convierte en ciudadano estadounidense. En algunos casos el patrocinio puede ser válido hasta por 10 años.

La puesta en marcha desde el viernes 6 de enero del programa de visas humanitarias (parole) para inmigrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos destinado a frenar el flujo migratorio por la frontera sur, ha despertado enormes expectativas sobre el proceso a seguir por los solicitantes.