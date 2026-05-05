Familias cubanas buscan a sus hijos desaparecidos en México

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Madres y abuelas de seis cubanos desaparecidos llegaron este lunes a Chiapas, México, para iniciar una brigada de búsqueda de sus familiares, según informó el medio alternativo Desinformémonos.

Han pasado 17 meses desde el último contacto, el 21 de diciembre de 2024, cuando los jóvenes llamaron desde San José Hueyate, Chiapas, para decir que los coyotes los trasladarían en lancha hasta Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ese traslado nunca ocurrió.

Las familias provienen de Matanzas, La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba. Es la primera vez que estas mujeres salen de la isla, y llegaron con una sola certeza: «no piensan descansar un solo minuto hasta encontrarles».

Entre los cubanos identificados en el grupo que abordó las embarcaciones ese día figuran Elianis de la Caridad Morejón Pérez, de entre 18 y 19 años; Dairanis Tan Ramos, de 33; Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24; Meiling Álvarez Bravo, de 40, y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, de 14; Lorena Rozabal Guevara, de 28, y Ricardo Hernández, de 33.

El grupo desaparecido era de aproximadamente 40 migrantes de Cuba, Honduras y Ecuador que abordaron dos lanchas desde San José El Hueyate, en el municipio de Mazatán. La señal GPS de las embarcaciones se apagó a las 08:25 a.m. en el océano Pacífico, a escasos metros de la costa. Antes de embarcar, varios enviaron mensajes a sus familias: «No sabemos nadar», «nos están poniendo chalecos», «hay tiroteos cerca».

Los migrantes habían pagado entre 8,000 y 10,000 dólares por el trayecto prometido hasta Ciudad de México, una ruta controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). San José El Hueyate se ha convertido en epicentro de desapariciones masivas, entre septiembre y diciembre de 2024 se registraron al menos tres eventos con un total de 83 migrantes desaparecidos.

Pese a las denuncias presentadas ante las autoridades mexicanas, la respuesta institucional ha sido nula. La abogada Yesenia Váldez, de la Fundación para la Justicia, denunció en junio de 2025 que seis meses después no había rastro de los 40 migrantes: «No hay una sola diligencia para buscarlos. Es como si el Estado los hubiera borrado».

Las familias cubanas forman parte de la Red Regional de Familias Migrantes, que cada año organiza brigadas internacionales de búsqueda en territorio mexicano. La organización fue fundada por la hondureña Ana Enamorado, madre de Oscar López Enamorado, desaparecido hace 16 años en México, quien prometió «no regresar a mi país con las manos vacías» hasta encontrar a su hijo.

La brigada internacional de 2026 incluye familias de Ecuador, Honduras, Colombia y principalmente Cuba, además de acompañantes de Italia. Se dividió en dos grupos: el de las familias cubanas, que recorre Chiapas y Tapachula siguiendo la ruta de sus hijos, y el de la familia de un colombiano desaparecido en Ciudad de México, que trabaja junto al colectivo «Hasta Encontrarles».

El drama se enmarca en una crisis migratoria más amplia. El pasado 30 de abril, Yarissel Díaz Arcia, cubana de 19 años de Cienfuegos, desapareció en Tapachula, donde estaba varada desde noviembre de 2024. Y en marzo, se reportó la desaparición de ocho balseros cubanos que habían salido hacia costas mexicanas.

Las madres y abuelas trabajan en coordinación con autoridades mexicanas y llegan con optimismo pese al dolor. «Sus hijos salieron en busca de trabajo, son jóvenes y están seguras de que se encuentran con vida», señaló Desinformémonos.