Yotuel y Beatriz Luengo responden a actriz española Melani Olivares

La pareja de artistas Yotuel Romero y Beatriz Luengo respondió de forma contundente al último post de la actriz española Melani Olivares sobre sus vacaciones familiares en Cuba.

La intérprete de Paz en la popular serie Aída dijo estar emocionada por la cantidad de fans que tiene la serie en Cuba y la cantidad de veces que se ha visto, además de que "si quieres disfrutar de Cuba, tienes que tratar de no entenderla…No hemos entendido nada, pero hemos gozado de sus gente".

Las palabras de Melani han sentado mal a muchos cubanos, entre ellos Yotuel, y también a su esposa, la cantante, actriz y escritora española, que se mostró avergonzada del mensaje de su coterránea.

"Las dictaduras no se entiendes, se sufren. El próximo viaje es Irán, ¿no? Seguro y a gozar con su gente. Qué grande eres, wao", escribió Yotuel con puro sarcasmo y emojis de asco.

Beatriz Luengo se extendió bastante más y dijo que era una "pena" que no haya aprovechado el viaje para hablar de las necesidades que sufren los cubanos

Si hubieses puesto 'sus lindas playas, su linda gente pero faltan medicamentos y alimentos para los propios cubanos' todos te hubiesen aplaudido, pero obviar el dolor y la necesidad de la gente y poner una musiquita (que no es ni cubana) con 4 playas es deleznable. Como española que visitó la isla y la gente me hablaba de Upa con un amor infinito no puedo poner por encima el halago al dolor de verlos sufrir. Al menos para mi el regocijo del ego no está por encima de los derechos humanos", espetó Luengo.

"Y dirás ¿a esta que le importa?", continuó la cantante. "Yo seguiré luchando por Cuba aunque no sea correcto para muchas personas desinformadas que no saben lo que pasa en Cuba. Pero a mí Cuba me duele mucho porque mi marido es cubano y mis hijos son mitad cubanos y quiero que los niños de la isla tengan acceso a todo lo que tienen nuestros hijos. El que no ve eso está ciego o no quiere ver atrás de su propio ego".

Ambos artistas recibieron montones de comentarios de apoyo.

