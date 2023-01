Actriz Melani Olivares sobre Cuba: "No hemos entendido nada, pero hemos gozado de su gente"

La actriz española Melani Olivares, a quien los espectadores cubanos recuerdan por su personaje de Paz en la serie Aída, pasó unos días de vacaciones en Cuba con sus hijos, una experiencia que disfrutó enormemente, a pesar de que "no entendió nada".

"Dicen que si quieres disfrutar de Cuba, tienes que tratar de no entenderla… No hemos entendido nada, pero hemos gozado de sus gentes, y nos hemos vuelto con el corazón repleto de amor", dijo en su cuenta de Instagram.

La artista agradeció todos los gestos de cariño de los cubanos, quienes le confirmaron la popularidad de Aída en la Isla, a pesar de que la serie nunca se exhibió en la televisión.

"Gracias a lo fans que sois de la serie Aída, que allí está más viva que nunca. Muchos de vosotros la habéis visto entera más de 20 veces y me habéis reproducido diálogos íntegros", relató.

Melani compartió fotos disfrutando en las playas de Cayo Largo del Sur junto a sus hijos Martina, Manuela y Lucho.

"Hemos aprendido que el lujo no es material, el lujo es lo que nos llevamos en el corazoncito, nos llevamos a sus gentes y a toda la generosidad que nos han llenado el alma… Amenazamos con volver pronto, muy pronto", anunció en otro post.

Tras estas publicaciones, la influencer española Laura Méndez, quien ha estado en Cuba recientemente y criticó la dura vida del pueblo, muy alejada de la que gozan los turistas internacionales, criticó a su compatriota por su postura ante la realidad de la Isla.

Según Laura, la actriz se hospedó en hoteles cinco estrellas y los ha estado promocionando, pero "a la hora de la verdad, su hijo se ha puesto malo y en Cuba no ha podido conseguir medicamentos".

La influencer reveló que Melani tuvo que ir a la embajada española a pedir que le dieran una medicina para el niño, debido a la escasez de fármacos, de la que no se salvan ni los turistas.

"No todo el mundo recibe esta ayuda. Lo que me parece mentira, y no es de recibo, es que la gente vaya a Cuba y no diga la realidad que hay en ese país. (...) No hay comida, no hay medicamentos, no hay dinero, no hay agua, no hay nada. Por favor, no seáis hipócritas, Cuba no es un paraíso de playas y ya está. Tenéis que contar la realidad", expresó.

Melani Olivares lleva días difundiendo imágenes y videos de su estancia en Cuba, que calificó "como un sueño de vacaciones".

En una ocasión, ella y sus hijos fueron andando desde Playa Paraíso a Playa Sirena y por el camino vieron estrellas de mar, cangrejos gigantes, pajarillos y peces de colores. Otro día fueron a una casa típica campesina, donde bailaron y comieron pan con lechón con pobladores de la zona, "que no pueden ser más maravillosas y generosas".

"Cuba nos está enamorando, es un paraíso, pero lo mejor es su gente y todo lo que estamos compartiendo con ellos", subrayó.