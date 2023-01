Detienen a cubano por encabezar banda de agresores sexuales en Barcelona

Un cubano fue detenido por las autoridades de Barcelona por encabezar una banda de agresores sexuales conocida como “La Manada de Castelldefels”.

Alejandro Raúl P.C., de 34 años, también llamado “Cuba” o “el Cubano”, fue detenido en diciembre pasado y se halla en prisión preventiva junto a los otro cuatro integrantes del grupo, por cinco delitos de agresión sexual y otros tres de abuso o agresión sexual a tres jóvenes, que incluyen, además, filmación y posterior distribución de imágenes íntimas y revelación de secretos, según trascendió en el sitio web del canal TeleCinco.

De acuerdo con la información de varias fuentes, la “manada” habría perpetrado al menos tres delitos de este tipo en la primavera de 2021, aunque las autoridades presumen que podría haber dos más.

Los cinco arrestados tienen entre 30 y 35 años, la mayoría son de Castelldefels y de nacionalidad española, cubana y rumana.

Los datos revelados apuntan a que el grupo actuó de forma organizada para captar chicas y agredirlas sexualmente.

Hasta el momento, tres víctimas denunciaron los hechos y afirmaron que fueron convocadas por la misma persona, Alejandro Raúl P.C., a través de redes sociales y sitios de cita como Tinder y Badoo, para acudir a fiestas clandestinas en la casa de un integrante del grupo, con la excusa de que los locales de ocio nocturno estaban cerrados por el coronavirus.

La primera denuncia fue realizada en 2021, lo que condujo a una investigación policial y la identificación de otras dos víctimas. Las tres señalaron al cubano de 34 años, técnico de farmacia, como el cabecilla de la manada y quien propiciara las violaciones de los otros miembros del grupo.

De las pesquisas y de la revisión de los chats de las víctimas y agresores, trascendió que incluso, aunque las chicas accedían a asistir a las fiestas y realizar alguna práctica sexual, después de consumir alcohol y drogas, los hombres las atacaban y las filmaban, para después compartir las imágenes por el grupo de WhatsApp “K-Team”, que servía para buscar mujeres y ponerse de acuerdo entre ellos.

En su auto, la magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Gavà (Barcelona) que investiga a este grupo explica que los acusados normalizaron sus prácticas, "menospreciando a las mujeres", hasta el punto de comentar los actos de forma jocosa.

"Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada, no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle, pillar a una tía, atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", se lee en el chat de uno de los acusados.

De acuerdo con los medios, 'El Cubano' sabía que algún día podía ser detenido y avisó a los implicados, quienes borraron registros de llamadas y mensaje.

Sin embargo, de las conversaciones extraídas, se puede ver que todos actuaban bajo las órdenes de este individuo; captaba a las chicas y las "ofrecía" como si fueran de su propiedad.

En sus conversaciones, además, externan su preocupación por las consecuencias de sus actos: "Como alguna la líe y se ponga nerviosa y no diga la verdad, nos vamos todos a la cárcel", afirmó otro.

Por la evidencia, la jueza acordó el pasado 21 de noviembre el ingreso en prisión sin fianza de los cinco detenidos, ante la convicción de que actuaron como un "grupo organizado" para someter a jóvenes a "actos de depredación sexual", según expuso un texto de Mundo deportivo.

Según declaró la abogada de uno de los acusados, Beatriz Uriarte, las defensas solicitaron que las otras dos víctimas, así como los cinco acusados, vuelvan a declarar ante la juez.