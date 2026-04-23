Llega a Madrid, extraditado desde Cuba, exprofesor español que huyó a La Habana tras grave condena

Martiño Soto en su perfil de Instagram cubano Foto © Instagram / lacurvadelaluz

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Martiño Ramos Soto, exprofesor de música y expolítico gallego condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales con prácticas sádicas a una alumna menor de edad, llegó este jueves al aeropuerto de Madrid-Barajas custodiado por agentes de la Policía Nacional española, tras ser extraditado desde Cuba.

El medio gallego G24 difundió en Instagram un video que documenta el momento exacto de su llegada a la manga de embarque del aeropuerto: se distinguen al menos dos personas con los rostros pixelados, una de ellas con un chaleco de alta visibilidad amarillo-verde -identificada como agente escolta- y otra con camiseta gris, con el fuselaje de un avión al fondo.

Ramos Soto, de 50 años y natural de Ourense, embarcó el miércoles desde La Habana en un vuelo rumbo a Madrid tras aceptar voluntariamente su traslado a España para cumplir su condena.

Una vez en Madrid, la Policía Nacional lo trasladó a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el Juzgado de Instrucción número 44, que estaba de guardia, dictó el mandamiento de ingreso en prisión.

Según reporta EFE, ingresó en un centro penitenciario madrileño a la espera de que los órganos competentes decidan su destino definitivo, siendo la Audiencia Provincial de Ourense el tribunal que ordenó su búsqueda y captura.

La Sección de Fugitivos de la Policía Nacional confirmó que Ramos Soto figuraba en la lista de los "10 más buscados" de España.

Fue condenado por la Audiencia Provincial de Ourense por agredir sexualmente a una alumna a la que había dado clases, contactándola en 2019 cuando la víctima tenía 12 años a través de Instagram, haciéndose pasar por otro chico.

Los abusos se prolongaron hasta 2021, cuando la víctima tenía 16 años, e incluyeron prácticas sádicas, bofetadas, azotes y una paliza tras la que la abandonó en el monte.

La menor sufrió graves secuelas psicológicas que incluyeron autolesiones e ingresos psiquiátricos, y presentó denuncia ante la Guardia Civil en 2021.

El Tribunal Supremo confirmó la condena el 25 de julio de 2025. Además de la pena de cárcel, la sentencia incluía 21 años y medio de inhabilitación para profesiones con menores, ocho años y medio de libertad vigilada, prohibición de aproximación de 20 años y medio a la víctima y una indemnización de 30,000 euros.

Antes de que se le notificara la firmeza de la sentencia, Ramos Soto huyó de España ese mismo mes, siguiendo una ruta planificada: en coche hasta Portugal, luego en avión a Brasil, Perú y finalmente Cuba, país que eligió deliberadamente por carecer de tratado de extradición vigente con España. Se supo también que llegó a planear casarse con una cubana para obtener la residencia permanente.

En La Habana se instaló en el barrio de El Vedado bajo la identidad falsa de "Martín Soto".

Durante el proceso, fuentes cercanas al caso denunciaron que Cuba estaba poniendo trabas burocráticas y diplomáticas al proceso de extradición.

Ramos Soto era además exmilitante de los partidos de izquierda En Común y En Marea.