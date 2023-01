Acusan a Shakira de plagio por su canción con Bizarrap

Shakira ha puesto las redes sociales patas arriba con su canción con Bizarrap cuya letra está plagada de dardos directos hacia su ex Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía. La letra se está analizando con detalle por los cibernautas, pero también la melodía, como es el caso de la cantante venezolana Briella a la que ha llamado la atención las similitudes del tema de la colombiana con una que lanzó hace seis meses titulada "Solo tú"...

La joven no ha pasado por alto las similitudes entre las dos canciones y compartía fragmentos de los temas para probar lo parecidas que suenan las dos. "¿La BZRP Session de Shakira se parece a “Solo tú”?", preguntó Briella en su perfil de Instagram junto a un vídeo que ya está dando la vuelta al mundo.

"Estoy en shock, no sé qué hacer", agregó la joven tras aportar sus pruebas para decir que Shakira se inspiró en su canción.

Las reacciones a esta acusación no se han hecho esperar y algunos le recomendaron a la joven que busque un abogado recordándole que "las mujeres no lloran, las mujeres facturan", una de las potentes barras que le dedica Shakira a Piqué en la canción.

"Asesórate con Pique" o "Yo a veces me levanto bostezando y me sale una melodía idéntica a Bab Bunny", bromearon otros al ver el vídeo de Briella. Mientras tanto, otros comentan que se tratan de fragmentos muy cortos para poder hablar de plagio y le recuerdan que la parte de Shakira a la que se refiere está inspirada en "Loba", por lo tanto no estaría plagiando sino haciendo referencia a su propio tema.

La realidad es que está no es la primera vez que la de Barranquilla se ve salpicada por este tipo de controversia. Recordamos que "Waka Waka", "La Bicicleta" o "Hips don't lie" son otros temas por los que ha sido acusada de plagio.

Aquí te dejamos las dos canciones para que juzgues por ti mismo:

Mientras que la denuncia de Briella suena con fuerza en la esfera virtual, más ruido está haciendo aún la canción de Shakira con Bizarrap. La sesión musical número 53 está viral y a las pocas horas de su estreno supera los 28 millones de reproducciones en Youtube.

