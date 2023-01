Imaray Ulloa se compra otro Maserati: "Este 2023 promete"

La influencer cubana Imaray Ulloa empezó su 2023 por todo lo alto con la adquisición de otro Maserati.

"Ya tengo carro nuevo. Este 2023 promete…!!!!! Sin frenos", escribió la joven junto a una foto en la que aparece posando al lado del carro nuevo, un Maserati de color blanco.

Su publicación se llenó de comentarios tanto por el nuevo carro, como por la belleza de la influencer, quien lució un ajustado conjunto de top y falda larga pegada al cuerpo, con el que se resaltan sus sensuales curvas.

También hubo más de uno que aprovechó el tema del momento –la canción de Shakira con Bizarrap contra Gerard Piqué– para reaccionar al post de Imaray.

"Esta sí que factura", "No es Twingo ni Ferrari es un MASERATI. La cubana más bella", "Ve que hasta los Ferraris aburren, si no, pregúntale a Piqué", "Niña no pierdes el tiempo, tú sí facturas", "Bonito carro. ¿Lo cambias por un Twingo?", "Te lo cambio por un Twingo, que están de moda ahora", fueron algunos de los comentarios.

A principios de diciembre, Imaray sufrió un accidente en su anterior Maserati mientras conducía en Miami. La joven de 32 años chocó su carro contra otro vehículo que se había saltado un semáforo en rojo. A pesar de que el susto que se llevó fu grande, las lesiones que sufrió fueron leves.

La parte delantera y lateral del Maserati quedó destrozada, el parabrisas roto y los airbags saltaron en el momento del impacto.

