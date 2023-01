Régimen instala cámara de vigilancia en calabozo de Maykel Osorbo

El régimen cubano instaló una cámara de vigilancia en el calabozo del rapero y activista Maykel Osorbo, según denuncia trascendida en redes.

“A la dictadura cubana no basta con tener preso a Maykel Castillo injustamente. También le coloca una cámara de vigilancia en la galera que comparte con siete presos y disminuye la frecuencia de llamadas”, denunció en Twitter esta semana la activista cubana Anamely Ramos.

También en otro mensaje compartió la imagen de una cámara, similar a la que vigila al músico y preso político cubano, la cual tiene una rastreador de movimientos y bloqueador de ruidos para optimizar la vigilancia.

“Los presos cubanos, más aún los presos políticos, no tienen ningún derecho”, sostuvo, además, la activista en su mensaje de denuncia de otra violación más del régimen contra rapero contestatario, condenado en mayo de 2022 a nueve años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

Osorbo está recluido en la prisión de Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, y recién envió desde allí un emotivo mensaje, en el que le aseguró a sus seguidores que sigue "súper conectado", una frase que usa para ratificar su activismo político.

"Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores, esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me convirtieron en lo que soy, 'Estamos súper, súper, súper conectados, ¿oyeron?", afirmó el rapero contestatario en las declaraciones, obtenidas en exclusiva por Radio Televisión Martí.

La frase "estamos conectados", al igual que "estamos puestos" cifra un mensaje del opositor movimiento San Isidro, liderado por Luis Manuel Otero Alcántara, para dar fe de su compromiso con el activismo cubano, y con los esfuerzos para lograr cambios políticos y libertades en la isla.

En la última semana, la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone recordó al rapero y preso político cubano Maykel 'Osorbo' Castillo, en un análisis sobre los dos años del estreno del tema musical "Patria y Vida", del que es también autor

La publicación, especializada en música, dijo en un artículo que dos años después de 'Patria y Vida', el rapero cubano sigue en la cárcel. Asimismo, consideró que la canción devino en un himno de protesta que encendió el país en 2021 y ganó dos Grammy Latinos.

Durante la última Navidad, el cantautor Ricardo Montaner pidió libertad para el rapero y preso político en un mensaje a todos sus seguidores en Twitter.

"El mundo sigue girando, mientras celebramos Navidad con nuestros seres amados y en libertad, a Maykel (Osorbo) lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. #FreeMaykelOsorbo #VidaParaMaykelOsorbo", escribió en víspera de la Nochebuena el artista argentino-venezolano sobre el rapero cubano.