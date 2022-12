Maikel Osorbo desde prisión: 'Estamos súper, súper, súper conectados, ¿oyeron?'

El músico y preso político cubano Maykel "Osorbo" Castillo envió este miércoles un emotivo mensaje desde la cárcel, en el que dice a sus seguidores que sigue "súper conectado", una frase que usa para ratificar su activismo.

"Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores, esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me convirtieron en lo que soy, 'Estamos súper, súper, súper conectados, ¿oyeron?", afirmó el rapero contestatario en las declaraciones, obtenidas en exclusiva por Radio Televisión Martí.

Osorbo se encuentra recluido en la prisión de Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, desde finales de mayo del pasado año y en mayo último fue sentenciado a nueve años de cárcel por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos.

La frase "estamos conectados", al igual que "estamos puestos" cifra un mensaje del opositor movimiento San Isidro, liderado por Luis Manuel Otero Alcántara, para dar fe de su compromiso con el activismo cubano, y con los esfuerzos para lograr cambios políticos y libertades en la isla.

Aunque el régimen ha intentado justificar el encarcelamiento de ambos con delitos como desacato y desórdenes públicos, Osorbo asegura que el gobierno intenta castigarlo por formar parte del proyecto de la canción "Patria y Vida", que se convirtió en un himno contestatario.

Su libertad ha sido exigida por activistas cubanos, organizaciones internacionales y no gubernamentales, además de políticos, gobiernos y artistas de distintas partes del mundo.

Recientemente el cantautor Ricardo Montaner pidió libertad para el rapero y preso político cubano en un mensaje por la Navidad.