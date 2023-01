Esposa de preso político pide unidad a familiares de condenados por el 11J

Yuneisy Santana González Foto © Facebook / Yuneisy Santana González

Yuneisy Santana González, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, pidió a los familiares quienes fueron condenados por el 11J que se unan y hagan sentir sus reclamos por la libertad de los presos.

“¡Imaginan si un solo familiar de los más de 1000 presos injustamente denunciase! ¿Qué pasaría? Vamos a unirnos y entre todos lucharemos con el mismo objetivo, que es la LIBERTAD DE NUESTRO PRESO En la unión está la fuerza, no sigas CALLADO ¡Basta ya!”, exigió Santana a través de un post de Facebook.

La publicación de la esposa de Pupo Martínez estuvo motivada por la enorme cantidad de llamadas que recibió de familiares de presos del 11J preguntando sobre un rumor de excarcelación general.

Santana Martínez lamentó que muchos de estos familiares apenas están comprometidos públicamente con la causa de la liberación de los presos políticos.

“Me maravilla y me indigna cómo todos quieren irse del país y no han sido capaces ni de dar un like a mis publicaciones, cómo han podido estar tan callados y siguen callados todos estos meses: y estoy hablando de madres, hermanos y esposas. Me pregunto: ¿podrán comer, dormir tranquilos? ¿Acaso van a dejar que se pudran en las mazmorras, pasando hambre, frio, y todo tipo de maltrato psicológico y sabrá Dios cuántas cosas más?”, cuestionó.

Para esta madre cubana, cualquier rumor o asunto que desvíe de la lucha por la liberación de su esposo carece de importancia.

“¿O es acaso mayor el MIEDO al Amor, al cariño a tú sangre, a ese hijo(a), hermano(a) o esposo(a) injustamente encarcelado? Entonces, para terminar, como dije antes, no tengo tiempo para estupideces, llámenme solo para ver qué vamos a ser por la LIBERTAD de nuestros Presos Políticos porque Yuneisy Santana González y su guerrero, ¡¡¡no dejarán un día de exigir LIBERTAD para papá y todos nuestros Presos Políticos!!! ¡¡¡Es lo único QUE SÉ!!!”, agregó.

Santana González es esposa de Samuel Pupo Martínez, de 48 años, quien padece de esclerodermia, una enfermedad degenerativa que implica endurecimiento y tirantez de la piel; puede causar problemas en los vasos sanguíneos, los órganos internos y el tracto digestivo.

Fue condenado a tres años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J en Cárdenas, Matanzas, y lo señalaron como uno de los líderes de las manifestaciones espontáneas de esa fecha por pararse encima de un coche volcado y gritar “Patria y vida"”.

El hijo de ambos, de 13 años, quien pidió en redes sociales la liberación de su padre, fue citado por la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (MININT), en Matanzas, para ser entrevistado junto a su madre.

Más allá de los que hacen silencio, muchos padres, hijos y esposos de los condenados a severas penas de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales masivas del 11 de julio de 2021 se han articulado para exigir la liberación de sus familiares y han ganado notoriedad, en los últimos meses, como los rostros más activos de la resistencia a las violaciones de derechos humanos del régimen cubano.