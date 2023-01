Amenazan a cubanoamericana por grabar en cola de La Habana

Un hombre ofendió y amenazó con pegar a una anciana cubanoamericana que quiso grabar una cola en La Habana.

Gloria Morejón, de 62 años y ciudadana de Estados Unidos, acudió el pasado 3 de enero a la panadería dulcería que está en la calle 24 de febrero esquina Perdomo, en Regla, a comprarle un cake a su nieta.

Según relató a CiberCuba, estaba hablando por Whatsapp con su esposo y al querer mostrarle la cola, en la que ya llevaba 20 minutos, una mujer que estaba delante de ella le exigió que no la grabara.

"Cuando saco mi teléfono, una señora que estaba a pocos pasos de mí me dice: 'A mí no me grabe'. 'Ok', le respondo. Respeté su decisión. Pero automáticamente un hombre me dice que si seguía grabando me iba a partir la cara, y gesticula en forma de amenaza sobre mí", detalló.

Gloria precisó que el hombre le espetó: "Oye, come pinga", sin motivo alguno.

La mujer grabó un video en el que se ve a un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte, hacer un gesto con el brazo como si fuera a pegarle, y luego la amenaza con el dedo mientras le dice que deje de hacerse la graciosa.

"No, yo no me estoy haciendo la graciosa, yo lo que creo que usted se está metiendo en una conversación que yo tenía con ella. Yo grabo lo que yo quiera. Usted está equivocado", le contesta ella.

La anciana aclaró que aunque es ciudadana estadounidense, está consciente de que existe una ley sobre grabar actos públicos relacionados con la política, pero ese no era el caso.

"Además, ¿por qué la amenaza física? Tengo 62 años y soy mujer", recalcó.

Gloria agregó que en ese momento llamó a la policía, pues considera que no merecía esa amenaza, más siendo una mujer de la tercera edad.

"En espera de la policía y continuando en mi cola volví a hacer una segunda llamada, pero jamás sirvieron mis súplicas. Nunca acudió al lugar, allí permanecí durante una hora y decidí irme sin cake y aterrada del lugar, desprotegida y con miedo. Aquí les envío el video para que al menos hagan público el rostro de este abusador", pidió.