Dos mujeres asesinadas en menos de una semana elevan a 25 los feminicidios en Cuba en 2026

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó este martes dos nuevos feminicidios cometidos en Cuba, con pocas horas de diferencia, que elevan a 25 el total de casos confirmados durante 2026 y evidencian la escalada de «violencia feminicida en un contexto de crisis humanitaria».

Este lunes, fuentes oficiales dieron a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Yarenia García Mariné, de 36 años, en Palancón, Las Tunas. La joven había desaparecido el 15 de mayo, tras salir de su vivienda en el barrio Buena Vista con rumbo al Parquecito de la Calle 7 y no regresó.

Su búsqueda contó con el apoyo de numerosas personas de la comunidad, a quienes el OGAT expresó su reconocimiento público.

El presunto asesino, un conocido de la víctima, fue detenido. Yarenia dejó un hijo adolescente.

El perfil de Facebook «Claridad Tunera», vocero del Ministerio del Interior (Minint) en Las Tunas, confirmó el hallazgo del cadáver de Yarenia y el arresto del responsable, pero evitó calificar el crimen como feminicidio, patrón habitual en las comunicaciones oficiales del régimen cubano.

El comunicado señaló que «la pronta actuación de las autoridades con el apoyo de la población permitieron dar captura al criminal», sin mencionar en ningún momento la dimensión de género del crimen.

El otro feminicidio verificado por el OGAT es el de Yadira González Gámez, de 41 años, asesinada el 17 de mayo en el barrio rural Cañada de Melones, en el municipio de Gibara, Holguín, también a manos de un hombre conocido. El agresor se encuentra bajo custodia policial.

A Yadira la sobreviven dos hijos, una joven de 24 años y un niño de 12. Según comentarios en redes sociales de personas allegadas, era «una mujer muy querida en su comunidad».

El observatorio reiteró en su comunicado «la urgencia de protocolos específicos y efectivos para las desapariciones de personas en Cuba, con énfasis especial en mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son los más vulnerables en esta situación».

Asimismo, exigió que «cese ya la represión contra las familias y personas que apoyan las búsquedas con sus limitados recursos».

Mayo acumula cinco feminicidios confirmados por el OGAT hasta este martes. El 12 de mayo, una madre de una bebé de cinco meses fue asesinada en Arroyo Naranjo, La Habana, por su expareja, en otro caso que conmocionó a la opinión pública.

El mes anterior fue el más violento en lo que va de año, al registrarse al menos siete casos, entre ellos un doble feminicidio en Batabanó el 22 de abril, cuando la pareja de Rosalí Peña Hernández, de 31 años, la mató a ella y a su hija Camila Aguilera Peña, de 12 años.

Al cierre de este 19 de mayo, el OGAT contabiliza 25 feminicidios verificados, 17 intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género en 2026. La organización investiga, además, 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género, alertados en 2025; y ocho posibles feminicidios y tres intentos, alertados en 2026.

El patrón estadístico documentado es consistente: el 83.3% de los crímenes son cometidos por la pareja o expareja, el 62.5% ocurren en el hogar de la víctima y el 64.6% se ejecutan con armas blancas.

El marco legal cubano agrava el problema estructural: el feminicidio no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal vigente desde 2022 y Cuba carece de ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo y protocolos de protección efectivos. Además, el Estado no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes.