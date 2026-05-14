Asesinan a madre de bebé de cinco meses; suben a 23 los feminicidios en Cuba en 2026

Vídeos relacionados:

El asesinato de una joven cubana, madre de una bebé de sólo cinco meses, este martes en Arroyo Naranjo, La Habana, es el tercer feminicidio de mayo y eleva a 23 los casos confirmados en Cuba en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

Kirenia Casi Álvarez, de 32 años, fue atacada muy temprano en la mañana de este 12 de mayo por su expareja y padre de la bebé, en plena calle en el barrio de Párraga, y murió más tarde, en el quirófano del Hospital Julio Trigo López, adonde fue trasladada.

Varias personas de la comunidad intentaron intervenir para detener la agresión, e incluso, una de ellas resultó lesionada, según verificó el OGAT.

La joven dejó huérfanos a su bebé y a un hijo de seis años de una relación anterior.

Kirenia es la tercera madre de bebé lactante víctima de feminicidio este año en Cuba. El observatorio lamentó la pérdida de su vida y subrayó que su pequeña hija «queda en una situación muy vulnerable incluso para su salud». En abril, otras dos madres de bebés fueron también asesinadas por sus exparejas: Marina (Marian) Pino Martínez, en Matanzas, y Mariolis López Silio, en Mayabeque.

Según información difundida en redes sociales por el creador de contenido Niover Licea (Nio reportando un crimen), el agresor de Kirenia fue identificado como Fabián Pedroso, conocido en la zona como «El Pata» y «El Babalao», quien -según los vecinos- trabajaba como panadero.

Hasta este 13 de mayo, OGAT contabilizó 17 intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género. Además, continúa investigando 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025, así como ocho posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

El 8 de mayo, apenas cuatro días antes del crimen que truncó la vida de Kirenia, también fue asesinada por su exesposo Yurelis Puente Naranjo, de 44 años, en Abreus, Cienfuegos.

El primer día de mayo, murió Gloria Almanza Céspedes, maestra de 52 años, en San Miguel del Padrón, La Habana, pese a haber denunciado previamente a su agresor ante la policía sin recibir protección efectiva.

Abril ha sido el mes más violento del año, con al menos siete casos, incluido un doble feminicidio en Batabanó, Mayabeque: Rosalí Peña Hernández, de 31 años, y su hija Camila Aguilera Peña, de 12 años, asesinadas por la pareja de Rosalí el 22 de abril.

El patrón documentado por el OGAT es consistente: el 83.3% de los feminicidios en Cuba son cometidos por la pareja o expareja de la víctima, el 62.5% ocurren en el hogar de ella y el 64.6% se ejecutan con armas blancas.

El Estado cubano no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes. El Código Penal vigente desde 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, y la isla carece de una ley integral de violencia de género, de refugios para mujeres en riesgo y de protocolos de protección efectivos.

Desde el cierre del observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba en abril, el OGAT es la única organización independiente que monitorea sistemáticamente estos crímenes en la isla.

Entre 2019 y 2025, ambas organizaciones documentaron un total de 315 feminicidios en Cuba.