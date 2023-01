Periodista recupera billetera perdida en Guantánamo gracias a buen samaritano

El periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias, recuperó su billetera que se le había perdido al parecer al caérsele del pantalón cuando iba en bicicleta por la ciudad de Guantánamo.

En un texto publicado el viernes en su muro de Facebook, Miguel agradeció el gesto de la persona que encontró su billetera, que prefirió mantenerse en el anonimato, y que le devolvió todos los documentos.

"Mis deseos que Dios le continúe dando salud para que prosiga su vida y planes", expresó.

Captura de Facebook / Miguel Noticias

El día anterior, el joven había lanzado un mensaje de auxilio en sus redes.

"No me gusta hacer este tipo de publicaciones, pero requiero de la ayuda solidaria y el buen gesto de quien la encuentre. Por favor, mi billetera con todos mis documentos se me extravío hoy, al parecer debe haberse salido de mi pantalón mientras pedaleaba", explicó.

Captura de Facebook / Miguel Noticias

El reportero enumeró las rutas recorridas ese día, y solicitó a quien se la hubiese encontrado que le dijera donde recogerla o la acercara al telecentro guantanamero Solvisión, donde trabaja.

"Tengo todos mis documentos importantes ahí. Lo único que quiero son todos mis documentos", recalcó.

Cientos de internautas comentaron en el último post, alegrándose del final feliz que tuvo el caso.

"Todavía hay personas honestas y de muy buen corazón. Gracias a la persona de tan altruista gesto", dijo una mujer.

"Migue, qué bueno que te la entregaron. yo tenía muchísima fe porque las personas buenas, amables y honestas como tú, siempre en la vida se encuentran quien los quiera y los aprecie de corazón", agregó otra.

"Si fuera aquí en La Habana, le sacan el dinero y la tiran en un basurero, pero por suerte fue en Guantánamo donde todos te conocen, te admiran y quieren y son mejores personas", afirmó una tercera.

Con cierta frecuencia salen a la luz historias similares que muestran la honradez de algunos cubanos, a pesar de las difíciles circunstancias en las que viven.

En mayo de 2021, el joven Leandro VA, youtuber y defensor de los animales, encontró una billetera con dinero en La Habana y localizó a su dueño para devolvérsela.

"Me encontré ahora esta billetera en 19 y 80, Playa. Compartan para hacerla llegar al dueño, llamado Ibanio", anunció.

Luego dejó saber a sus seguidores que había encontrado al dueño y pudo darle su pertenencia.

"Listo, ya se la devolví. Me hizo recordar las veces que se me ha caído la mía y otras personas han actuado igual", expresó.

El abril de ese año ocurrió un suceso similar, cuando un empleado del Ministerio de Turismo en Santiago de Cuba devolvió una billetera con documentos de identidad y dinero a su dueño, un residente en el municipio Palma Soriano.

Después de anunciar en Facebook que había hallado la cartera, Rey Carbonell localizó al propietario, un anciano de 62 años, y se la hizo llegar. Fue así que recuperó sus documentos de identidad y más de mil pesos cubanos.

La devolución fue posible a partir de datos que los usuarios fueron aportando en el post original, hasta que una conocida identificó al propietario por las fotos publicadas y se ofreció a notificarle.

Unos días antes, una cubana devolvió a una anciana una cartera que encontró en pleno bulevard de Santa Clara, y que contenía en tarjetas, con sus respectivas claves, 750 dólares y 3,500 pesos cubanos.

María de los Ángeles Arboláez, profesora de Historia y "que tiene una casa a medio hacer en espera del capital suficiente para terminarla", no tardó en localizar a María Alemán Herrera, la anciana que había perdido la cartera.

"Cuando me llamó no lo podía creer. Lloré de alegría y de felicidad. Al momento partí a su encuentro y me abracé a ella como si fuera un familiar cercano", declaró al diario Granma María Alemán Herrera, quien reside en el poblado Esperanza.

María de los Ángeles, por su parte, indicó que no había nada extraordinario en su actitud, y que solo hizo lo que le dictó su conciencia.