Detienen a hermano de Luis Robles por intento de salida ilegal

Lester Fernández Elizastigui, hermano del preso político Luis Robles Elizastigui, fue detenido y se encuentra en prisión por un presunto caso de intento de salida ilegal del país.

Yindra Elizastigui, madre de los jóvenes, denunció en las redes sociales que su segundo hijo, Lester, fue apresado el 19 de diciembre cuando estaba junto a un grupo de personas que construían una embarcación en La Habana. Actualmente lo mantienen encarcelado en el Centro Penitenciario de Valle Grande.

Facebook Yindra Elizastigui

Explicó a Lester el día de la detención lo trasladaron a la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cojímar. En ese lugar un oficial de la Seguridad del Estado le preguntó si era hermano de Luis Robles.

"Las coincidencias suceden muy poco en la vida. Lester actualmente se encuentra en Valle Grande, a donde lo trasladaron el día 23 de diciembre y todavía se encuentra allí. Junto a él arrestaron a 6 o 7 personas, y los liberaron con una multa de 3 mil pesos. Están libres en la calle desde el 19 de diciembre", dijo Yindra.

Lester y otra persona del grupo de detenidos fueron trasladados a Villa Marista, donde radica la Dirección de la Seguridad del Estado. La madre no entiende por qué han tenido ese proceder con él, que asegura se debe a su vínculo filial con Luis Robles.

"¿Es acaso esto una represalia por ser Lester Fernández Elizastigui hermano de Luis Robles Elizastigui? Quiero darle a conocer al mundo la detención de Lester por intento de salida ilegal, denominado así porque la Seguridad del Estado quiere, porque a Lester no lo cogieron en el mar, lo encontraron participando en la construcción de una embarcación", dijo la madre.

A diferencia de los otros detenidos que recibieron multas de 3 mil pesos y fueron liberados el mismo día, en el caso de Lester la sanción es de 7 mil pesos y sigue preso. La policía política le dijo a Yindra que la multa es por la construcción ilegal de una embarcación.

"Como madre voy a seguir denunciando porque, como conoce todo el mundo, mi hijo Luis Robles está sufriendo un encarcelamiento por una injusta condena de cinco años de prisión", dijo Yindra.

Facebook Yindra Elizastigui

Este lunes la madre de los Elizastigui publicó en Facebook fotos de sus hijos y denunció la represión del Estado contra su familia.

"Parece que no les basta hacerme sufrir por uno y ahora me tienen al otro (preso). Basta ya. No me rendiré hasta verlos libres. Libertad para mis hijos. Luis Robles Elizastigui y Lester Fernández Elizastigui y para todos los presos políticos y de conciencia", dijo.

Luis Robles Elizastigui fue condenado a cinco años de prisión por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís.