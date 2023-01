Selena Gomez se defiende de los ataques tras su paso por los Globos de Oro 2023

Selena Gomez no se perdió los Globos de Oro 2023, celebrados la semana pasada en Los Ángeles. Una cita con el mundo de Hollywood en la que la artista no pasó desapercibida con su estilismo.

Sin embargo, a pesar de deslumbrar con su look y la compañía que eligió para el gran evento (su hermana pequeña Gracie), en redes sociales recibió ataques por su peso una vez más...

En su cuenta de Instagram, y en otras de medios que publicaron fotos de la artista en los premios, recibió cientos de desagradables comentarios en los que hablaban de su físico, unos mensajes a los que respondió a través de un directo en la red social en el que explicaba la razón de su transformación.

"Estoy un poco más grande en este momento porque me divertí durante mis vacaciones", comentó Selena Gomez mientras hablaba con su hermana pequeña. "¿Y no pasa nada, a que no?", agregó, dejando claro que no va a permitir que este tipo de conductas de los usuarios afecten a su autoestima y amor propio.

Y es que la intérprete de "Lose you to love me" es una abanderada del body positive y en los últimos años han sido varios de sus alegatos sobre este tema los que se han vuelto virales.

La cantante y actriz apareció en la alfombra roja luciendo un diseño de Valentino sin tirantes, una pieza con la que después de la entrega de galardones salió a divertirse con sus amigos como mostró en su perfil de Instagram.

