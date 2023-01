Continúa desaparecida pareja de cubano detenido en EE.UU. como sospechoso

Un tribunal mexicano dictará sentencia en tres meses contra el cubano Eiler Cruz S., acusado de la desaparición de la estadounidense de 37 años Marybell Valenzuela Herrera, cuya familia continúa buscándola desde el pasado 15 de abril de 2022.

El hombre, de 36 años, fue detenido en Estados Unidos por la desaparición en México de su pareja, quien todavía se encuentra en paradero desconocido.

Tras ser apresado EE.UU. lo entregó a la Fiscalía General del Estado en México, cuyos agentes le cumplimentaron una orden de aprehensión el pasado 28 de abril en el puente internacional Presidio-Ojinaga.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el día 29 de abril, donde se le decretó prisión preventiva por el término de 12 meses y el 4 de mayo se celebró la audiencia de vinculación a proceso, en la que el Juez concedió al Ministerio Público un periodo de tres meses de investigación complementaria.

El Delito de Desaparición por Particulares Agravada contempla penas del tipo básico hasta de 25 años como mínima y 50 años como máxima; con penalidad agravada, se incrementa un 1/2 de la pena al ser mujer la víctima y penas agravadas por hasta 37 años 6 meses la mínima y 75 años la máxima.

Un tribunal de Chihuahua dictará la sentencia en tres meses, informó el diario local Debate, pero se desconocen detalles del proceso judicial.

Valenzuela Herrera fue vista por última vez con vida el 15 de abril de 2022 cuando salió a encontrarse con su pareja en la ciudad de Ojinaga, en la zona industrial del estado de Chihuahua, donde residía.

"Por favor ayúdenme a compartir, mi amiga está desaparecida desde el viernes, vive en Ojinaga, fue a verse con su pareja sentimental un Cubano llamado Eiler C., al día siguiente apareció el carro, pero ella no. El cubano ya no está en Ojinaga y se llevó el celular de ella", indicaba un mensaje difundido en redes sociales.

La hermana de la mujer, Denisse Valenzuela Herrera, ha publicado emotivos mensajes en Facebook cuando se cumplieron 9 meses de la desaparición.

Post de Denisse. Facebook

Asimismo ha compartido imágenes de la víctima con un ofrecimiento de 200.000 pesos mexicanos, poco más de $10.000 dólares, a quien ayude a localizarla.

La investigación se ha desarrollado en Ojinaga, donde las autoridades registraron un domicilio en el que recogieron evidencias que pudieran ayudar en el esclarecimiento de los hechos.

Desde el inicio la familia de Marybell, madre de tres varones y una niña de entre 6 y 15 años, han temido por su vida e integridad física.

En tres meses un tribunal dictará sentencia contra el presunto autor de la desaparición, quien continúa en la cárcel.

Al momento de la desaparición de la mujer era empleado de la Solitaire [empresa dedicada a fabricación de carrocerías y remolque]. El día en que ella fue vista por última vez una cámara lo captó entrando solo a una barbería de Chihuahua para cortarse el cabello y la barba, y luego abordando un autobús hacia Tijuana, en Baja California. Fue detenido en al cruzar la frontera.

La mayor de las hijas de la Marybell indicó que su mamá mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente dos años con el hombre.

Marybell, mide 1,64 metros, pesaba 56 kilogramos, tenía el pelo castaño claro y lacio, ojos verdes, cara cuadrada, nariz recta y tez trigueña clara. En el momento de su desaparición vestía un pantalón de franela tipo pijama y una sudadera.