Cubano a profesor de la Universidad de La Habana: "¿Dónde estaba el patriota cuando me expulsaron?"

El profesor cubano Leonardo Manuel Fernández Otaño, quien sufrió el acoso del régimen por su activismo político, cuestionó a su antiguo colega de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, luego de que dijera en la Mesa Redonda que el patriotismo no es solo resistencia heroica, sino realización de sueños individuales y colectivos.

Fernández Otaño, a quien en junio el centro de estudios le negó la inscripción en un Doctorado en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología (donde da clases Fernández Batista), le reprochó su actitud de entonces, en contraste con la de otros docentes que sí lo apoyaron.

"Y dónde estaba el patriota cuando me expulsaron de la facultad donde ostenta un alto cargo. Yo solo puedo pensar en los hombros de la amigos que me sostuvieron frente al imperio de la injusticia. Las palabras se calzan en los hechos", dijo en un texto en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Leo Fdez Otaño

El historiador, quien en julio pasado renunció a su profesión en solidaridad con los jóvenes condenados a largos años de cárcel por manifestarse el 11J, recordó a aquellos compañeros de trabajo que sí le mostraron su solidaridad y lo ayudaron en lo que pudieron, a quienes llama "sus patriotas".

"Mi vieja profesora que no me dejó solo, mi amiga filóloga que me sostuvo en la amarga jornada del 16 de febrero del 2022, mis colegas que me aconsejaron, mi compañera de facultad que me respaldo aún poniendo en peligro su trabajo, aquellos que estuvieron cuando otros decían que había caído en desgracia, mis amigos que permanecieron aún bajo amenazas, chantajes e interrogatorios", detalló.

"Yo creo en los hechos nobles, como aquel abrazo entre lágrimas de mi profesor ante la impotencia y el miedo. No en los cuadros periféricos del sistema, que dicen algo dentro de lo permitido, pero callan ante la injusticia", recalcó.

Fernández Batista fue noticia recientemente tras una declaraciones en la Mesa Redonda en las que afirmó que se ha perdido el orgullo de ser cubano, y que sus estudiantes bromean sobre la mala suerte de haber nacido en Cuba y lo felices que serán cuando se vayan.

"El patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica, de que aquí estamos resistiendo como los mambises. No, no, no, eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo, pero la Patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas", dijo.

Fernández Otaño, por su parte, es un activista que en las protestas del 11 de julio se manifestó con otros jóvenes frente al ICRT y fue detenido, en medio de un acto de repudio.

En mayo de 2022, denunció en sus redes sociales haber sido citado a un interrogatorio por un agente de la Seguridad del Estado.

"Es el segundo interrogatorio en menos de una semana. Este acoso sistemático que vivimos muchos ciudadanos en Cuba es la mejor muestra de lo que trae la pronta implementación del código penal: acoso al disenso y al pensamiento fuera del canon del PCC", precisó.

En febrero de ese año, el joven denunció la "violencia psicológica" y el "chantaje emocional" al que fue sometido durante un interrogatorio con agentes de la Seguridad del Estado, por acompañar a las familias de los presos políticos en una misa y brindar apoyo emocional a un grupo de activistas cubanas.

Ocaño precisó que ha perdido la cuenta de los interrogatorios que le han hecho, pero que ese fue "toda una pieza de violación de derechos constitucionales y de los tratados internacionales de los que Cuba es signataria".