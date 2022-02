Leonardo Fernández denuncia haber sido sometido a violencia psicológica en interrogatorio

Leonardo Fernández Otaño y Camila Rodríguez Foto © Facebook Leonardo Fernández Otaño

El historiador y activista Leonardo Fernández Otaño denunció este martes en redes sociales haber sido sometido a "violencia psicológica" y "chantaje emocional" durante un interrogatorio con agentes de la Seguridad del Estado.

"Ya mis amigas Carolina, Camila y Daniela están libres, esto era mi prioridad en el día de hoy. Ahora quiero compartir que entre las 11 y 12 del mediodía fui sometido a un interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado", relató el joven, en alusión a las detenciones violentas de activistas y familiares de presos políticos, que tuvieron lugar en la tarde del lunes en las afueras del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, donde se juzgan esta semana a 33 participantes en el estallido social de julio de 2021.

Fernández Otaño precisó que ya ha perdido la cuenta de sus interrogatorios, pero que este último vivido "ha sido toda una pieza de violación de mis derechos constitucionales y de los tratados internacionales de los que Cuba es signataria".

"El motivo del mismo fue mi acompañamiento a las familias de los presos políticos en una misa la noche anterior y haber estado en la estación 'La oncena' en gesto de solidaridad con mis amigas", explicó el joven.

El defensor de derechos humanos destacó que fue "sometido al uso de la violencia psicológica en el interrogatorio y el chantaje emocional mediante la intimidación, que ya se vuelve constante sobre mis padres".

"También quiero denunciar que se me acusó de ser una persona deshonesta, cosa que quien vive en mi entorno sabe que es un atentado contra mi honor, infringiendo la débil legalidad que dicen defender. Quiero compartir además que se me acusó de usar mi fe para fines políticos, quiero dejar claro que mi exigencia como cristiano nace de mi vocación baustimal a ser profeta y que vivo acorde a mi espiritualidad ignaciana y la Doctrina Social de la Iglesia", aseguró Fernández Otaño.

Leonardo Fernández recordó su condición de católico y alertó que esa es "la única realidad que no cambiará en mi vida".

"Si me decido hoy a denunciar es para también hacer público el modo en que también están siendo acosados varios amigos y familiares de los presos políticos. Hoy me han dicho que se acabaron 'los tratamientos de intelectual' que soy una vergüenza y para nada soy un intelectual, en algo tienen razón no soy un intelectual, soy un laico católico que prefiere intentar ser anawin, a mirar para el otro lado cuando una abuela me abraza pidiendo que rece con ella", recalcó el joven.