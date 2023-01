Profeta de Jovellanos a lomos de asteroide

Eduardo López Collazo (Jovellanos, 1969) es uno de los científicos más influyentes de España, donde ha consagrado su carrera a cuidar la salud de españoles y del mundo.

Charlar con Edu es siempre una fiesta porque tiene la cabeza llena de ventanas y gavetas, que se le van abriendo con preguntas, acotaciones y risas; que es su mejor arma para derrotar todo lo feo.

Para provocarlo, este vez los pretextos fueron el cambio de año y la revuelta del coronavirus a China pero -una vez metidos en su laboratorio- chachareamos convencidos que los avances científicos deben ir acompañados de responsabilidad ciudadana; nos dolimos por el estado calamitoso de la sanidad y epidemiología cubanas; reiteró la ignorancia ante el coronavirus persistente y, para la foto, adoptó pose de niño a lomos de un asteroide.

Informaciones provenientes de China indican que el coronavirus rebrotó con fuerza allí; ¿significa un peligro para el resto del mundo?



China es un polvorín con control dictatorial. Nunca sabemos con certeza qué ocurre entre sus murallas. Está claro que los datos que aportan no casan con la realidad. Dicho esto, por ahora y -salvo que aparezca una variante ultra peligrosa de coronavirus- lo que se está propagando desde allí son variantes que ya estaban en el resto del mundo. A los chinos la Covid-19 y variantes les están golpeando por varias razones: las vacunas que tienen no parecen ser muy efectivas, no han podido generar inmunidad celular en muchos casos y ahora se enfrentan, de golpe, a una pléyade de variantes a la vez.



¿Que es el coronavirus y que podemos hacer los ciudadanos para evitar contagiarnos ante un eventual rebrote con nuevas cepas?



Primero, esperemos que sean sólo nuevas variantes y no cepas. El coronavirus conocido como SARS-CoV-2 es un virus que ataca, fundamentalmente, las vías respiratorias y luego se puede alojar en varios órganos que van desde el cerebro hasta el intestino, pasando por los testículos en el caso de los hombres. Como la vía entrada es el sistema respiratorio lo que hay que hay que hacer es bloquear estos accesos. El uso de la mascarilla por parte de las personas enfermas ayuda a que los demás no nos contagiemos.

Por otra parte, si quieres evitar contagiarte; usarla es la recomendación. Y, por supuesto, estar al día con la vacunación. Este virus está generando constantemente variantes que pueden escapar a las vacunas anteriores, siempre vamos un poco por detrás. Pero, en general, tener un esquema actualizado de vacunación ayuda. Todo esto, se resumen en: llegado este momento la responsabilidad primera está en las personas, el uso de las mascarillas es esencial para evitar el contagio.

Entonces, yo animo a preguntarse: ¿Quiero contagiarme? y luego actuar en concordancia. De cualquier manera, recordemos que existe lo que llamamos COVID persistente que sigue siendo un misterio.



¿Cuál es la situación epidemiológica de Cuba?



En Cuba todo es complejo. La sanidad es muy frágil y los recursos son anecdóticos, todo lo demás son puros cuentos que ya nadie se cree. Si vas a los datos oficiales, la evolución es magnífica. Mas, ya sabemos cómo se maquillan los datos en las dictaduras y aquello es una dictadura.

Parece ser que están iniciando una nueva campaña de vacunación con la segunda dosis de refuerzo para la parte de la población que no la ha recibido. Que en todo el país sólo exista un caso crítico como leí hace poco y cero fallecimientos debido a la COVID-19 es, cuanto menos, poco creíble al observar lo que ocurre en todo el planeta. Es probable que se reporten fallecimientos por causas secundarias a la COVID-19 aunque el inicio sea el virus, de esa manera las estadísticas se embellecen. Pero, esto es terreno especulativo. En Cuba, la transparencia está ahumada.



El gobierno cubano dispuso la producción de cinco ensayos vacunales, que quedaron reducidos a dos vacunas, Soberana y Abdala. ¿Consideras acertada esa estrategia?



Diga lo que diga en este contexto seguro que sentará mal en la isla metafórica, así es como llamo a Cuba, ya una vez hasta me dedicaron un espacio televisivo por ello. De las vacunas cubanas, dos llegaron a la población, la Soberana y la Abdala. Según publicaciones recientes en revistas de alto impacto, al menos una de ella ha funcionado bien en esquemas vacunales repetitivos. Allí se apostó por una producción nacional que pudo haber salido mal, pero no fue así del todo.

En el pasado, tuve contacto con algunos de los científicos que desarrollaron las vacunas y no tengo ninguna duda profesional sobre ellos. Mis recelos siempre estuvieron dirigidos a la forma que establecieron las fases del ensayo clínico. En cuanto a la eficiencia de las vacunas cubanas, seguro que hay de todo. No me cabe duda que gran parte de la población se benefició de ello. A título personal, perdí a dos personas queridas en la isla que estaban vacunadas: mi ex suegra y mi única hermana.



Uno de los tema más polémico es la venta de servicios médicos por el gobierno cubano a países extranjeros, que le ha costado acusaciones de tráfico de personas. ¿Cuál sería el enfoque correcto y crees que la futura democracia cubana debería propiciar la venta de servicios médicos al extranjero?



Cuba siempre ha intentado lavar su imagen dando servicios médicos a otros países. Pero no conozco los intríngulis de este tema por lo que mi opinión no sería válida.



El coronavirus opacó el resto de enfermedades, ¿cuáles son las más peligrosas y cómo las está enfrentando la comunidad científica internacional?



Se ha perdido mucho la detección precoz de procesos tumorales y también se desviaron fondos y recursos humanos a resolver la pandemia. Era urgente. Ahora, poco a poco, estamos restableciendo los programas de prevención y la inversión en otras áreas del conocimiento. De cualquier manera, la tecnología con las que se hicieron las vacunas se ha quedado y la aplicaremos a otros problemas.



¿Cómo llega un tipo de Jovellanos a ser profeta en España?



¿Pero soy profeta? (risas). La verdad es que no lo sé. Quizá sea no creyendo que has llegado a la meta. Todos los días me levanto pensando que no he hecho nada importante y me tengo que poner las pilas. Otra cosa que he hecho es dedicarme a lo que me gusta; quieran o no quienes me rodean o quienes manden.

Te cuento una anécdota que ya la tengo medio borrada de mi cerebro: Cuando terminaba mi carrera en La Habana y estaba haciendo la tesis en un centro de excelencia científica, se me ocurrió defender a un investigador que había sido clasificado como traidor y otras lindezas por decir que la comida era mala. El resultado fue una expulsión automática y una mancha imborrable en mi expediente (así recuerdo que se decía). Ningún centro de investigación me aceptaba, mi futuro era volver a mi Jovellanos natal y, como mucho, dar clases en algún colegio.

Pero, no me aminoré, al final lo logré y luego migré a España. Aquí también he tenido algunos traspiés y mi respuesta siempre es la misma: "... ser cubano, en mi caso, significa no darle importancia a los obstáculos, los saltas y se acabó el drama".



¿Habrá cura para el estrés?



Un buen tema para tesis doctorales y muchas entrevistas. Habrá que curarlo porque está en la base de muchas dolencias. El problema hay que atacarlo desde muchos frentes y ahí surge casi lo imposible: poner de acuerdo a un psicólogo con un neurocientífico, que se percaten que hablan de lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Aquellos que estudiamos las defensas humanas sabemos que el sistema inmunológico tiene una componente de regulación ligada a los derivados del estrés.



¿Cuáles consideras los mayores avances científicos en 2022 y cuáles crees que serán los de 2023?



El 31 de diciembre en mi columna semanal sobre Ciencia que tengo en El Español hice un resumen de lo que considero los hitos del 2022. Sin dudas, la maravilla tecnológica que es el telescopio James Webb ocupa un lugar cimero. También hay que mencionar el trasplante de un órgano modificado de cerdo a una persona, el último experimento de fusión nuclear, la generación de vida sin espermas ni óvulos, los avances en el corta y pega genético, la misión Artemis I, la secuenciación final del genoma humano, la obtención de grafeno a nivel industrial y así un abultado etcétera. Sin embargo, si pides uno no titubeo: la misión DART (Prueba de Redirección de Asteroides Dobles).

Este es un enorme hito de nuestra especie: lograr cambiar el curso de un asteroide. Usando una nave del tamaño de un automóvil que impactó sobre un cuerpo celeste errante, los humanos hicimos realidad el, hasta ahora ficticio, concepto de defensa planetaria.

Por cierto, nunca me habéis ofrecido una columna sobre Ciencia en CiberCuba, ahí lo dejo (más risas).



Para terminar: ¿Por qué te fuiste de Facebook?



¡Ah, no te has enterado! No fui, me fueron. Un día me levanté sin poder acceder a mi perfil. Alguien lo había hackeado. Lo gracioso era que podía seguir publicando porque la red la tenía enlazada con mi Instagram, de esa manera aparecía en Facebook lo que publicaba en Instagram. Pero, no tenía control de la mensajería, no podía ver lo que ocurría… Intenté recuperarlo sin éxito. En un momento determinado quien me hackeó la cuenta decidió hacerla desaparecer.

Entonces, me cree una nueva y ahora estoy recuperando los amigos y seguidores. Es una pena porque esa red social es la que me comunicaba con los cubanos de dentro y de fuera. Pero ya volví, me pueden seguir de nuevo.