Jennifer Lopez, pura sensualidad con un escotado vestido lencero

El 2023 empieza fuerte para Jennifer Lopez. La Diva del Bronx está a punto de estrenar su nueva película, Shotgun Wedding en Amazon Prime, y tiene un álbum en camino para este año, This is me... Now. Y en estas semanas previas al lanzamiento del film, está recorriendo algunos platós para promocionar estos nuevos proyectos como el del presentador Jimmy Kimmel, donde deslumbró con su elección de vestuario.

La polifacética artista de 53 años está derrochando glamour y sensualidad en cada una de sus apariciones públicas y para su visita al programa de Jimmy Kimmel, lo hizo con un vestido lencero blanco que le quedaba espectacular.

Se trata de una pieza ajustada con un escote muy sexy cruzado que presentaba aberturas bajo el pecho. Para rematar, el vestido contaba con un lazo decorativo en medio del escote.

Ha sido a través de su perfil de Instagram que ha compartido algunas instantáneas luciendo este vestido que le sienta fenomenal. Una publicación que rápidamente se ha llenado de elogios por parte de sus seguidores y fans que no desaprovechan ninguna oportunidad para dedicarle toda clase de piropos.

Pero este no es el único look espectacular que nos deja JLo está semana. Para la premier de la película, que se celebró este miércoles en Los Ángeles y que acudió junto a Ben Affleck, llevó un 'naked dress' de la colección de otoño 2022 de Alta Costura de Valentino. Un vestido con transparencias y de color piel que brillaba gracias a las lentejuelas incrustadas.

Una apuesta perfecta para este tipo de eventos que Jennifer Lopez defendió como solo ella podría: ¡como toda una reina!

