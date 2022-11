Jennifer Lopez regresa a Instagram para anunciar su nuevo álbum "This is me... Now"

La desaparición momentánea de Jennifer Lopez de redes sociales tenía una razón detrás, que ha querido compartir con el mundo este viernes de Black Friday: ¡tiene un nuevo álbum en camino!

La cantante y actriz de 53 años reapareció en su cuenta de Instagram, de donde borró todos sus posts, con un vídeo que sirve como adelanto de su próximo trabajo discográfico. Un álbum que se llamará This Is Me... Now y que llega veinte años después de que lanzase This Is Me... Then (2002).

Este disco verá la luz el próximo año, pero para los más impacientes la artista ha desvelado la lista de canciones que lo compondrán y un título llama especialmente la atención: "Dear Ben p.II".

Recordamos que cuando lanzó This Is Me... Then, JLo estaba con Ben Affleck y entonces le dedicó una canción en el disco ("Dear Ben") que ahora tendrá continuación, al igual que su historia de amor que después de casi dos décadas en pausa volvieron a retomar. Fue el año pasado cuando cruzaron sus caminos de nuevo para acabar casándose en verano de este 2022.

Además de "Dear Ben p.II", el próximo disco de la Diva del Bronx contará con otras doce canciones, todas con títulos en inglés: "This Is Me … Now", "To Be Yours", "Mad in Love", "Can’t Get Enough", "Rebound", "not. going. anywhere.", "Hummingbird", "Hearts and Flowers", "Broken Like Me", "This Time Around", "Midnight Trip to Vegas" y "Greatest Love Story Never Told".

Sin duda, This Is Me... Now ya es uno de los álbumes más esperados del 2023. ¿Con qué nos sorprenderá Jennifer Lopez?

