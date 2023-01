Sentencia crimen en San Germán se conocerá el 15 de febrero

El juicio contra Paulino Erisbel Samada Grast por el asesinato de Arletty Reyes Batista, quedó concluso para sentencia, que se conocerá el 15 de febrero, informó el holguinero Tribunal Municipal Popular de Urbano Noris; donde fiscalía y el representante de la víctima coincidieron en pedir 30 años de cárcel y la defensa una rebaja, amparada en que se trataría de un homicidio y no de un asesinato.

Samada Grast reconoció los hechos y se mostró arrepentido, según testimonios de asistentes a la vista, que duró más de seis horas; durante las que se contradijo sobre los hechos y acusó a la policía de cometer imprecisiones en su atestado sobre los hechos.

El acusado reconoció que propinó un machetazo a Arletty, quien cambiaba constantemente de posición, estando unas veces acostada y otras de pie; que ella le tiró tres pedradas, una de ellas con un fuerte impacto y que el resto de golpes apreciados en el cadáver no fueron dados por él.

"Los policías pusieron eso en el papel, pero yo no lo hice; pusieron en el atestado, hechos que no cometí y declaraciones que no hice en sede policial"; contó María Hortensia Lorente Cobo, tía de la víctima y uno de los cuatro familiares autorizados a asistir al juicio.

El 25 de junio, Samada Grast degolló a su vecina Reyes Batista, en un paraje rural de la barriada de La Cuchilla, próxima a San Germán; donde intentó ocultar el cadáver, metiendo una parte en un saco y tapando el resto con arbustos de Guao; según el sumario judicial.

Durante el juicio, en el que declararon siete testigos -incluidos los padres y el viudo de Reyes Batista, que dejó huérfana a su única hija de 4 años- el acusado cayó en algunas contradicciones y uno de los convocados por el acusado, aseguró que Samada Grast vivía "obsesionado" con Arletty.

A la salida de la sala y hasta el vehículo policial que lo condujo desde y hacia la prisión, el acusado; que ha perdido peso durante los siete meses de encierro, escuchó gritos de ¡asesino! y otros insultos.

En su momento, la fiscalía holguinera explicó a la familia de la asesinada que no cabría la opción de pedir cadena perpetua para Samada Grast, por ser una persona de 63 años y sin antecedentes penales; pero fuentes jurídicas consultadas por CiberCuba discreparon de la petición fiscal, ateniéndose a lo contado por la familia de la víctima.

El hecho delictivo está correctamente calificado como asesinato, pero la petición de 30 años de cárcel resulta escasa, "dada la cualidad de la víctima, mujer, casada, joven madre de una niña de cuatro años, estudiante universitaria, así como la forma en que fue perpetrado el horrendo crimen por el presunto asesino y los antecedentes que motivaron al imputado a cometerlo y muy especialmente la conmoción social que suscitó este hecho en la comunidad y en el entorno social", comentó un jurista holguinero.

El artículo 344 del vigente Código Penal de Cuba establece que el delito de asesinato conlleva penas de cárcel que van de 20 a 30 años, la privación perpetua de libertad y, en último extremo, la de muerte; salvo para comisores menores de 20 años y mayores de 65; atenuantes que no son aplicables en el crimen de San Germán.

La Red Femenina de Cuba consideró que la sanción más ajustada a derecho para Samada Grast, es la de cadena perpetua.