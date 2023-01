San Germán en vilo por juicio a presunto asesino de Arletty

La mayoría de los 23 mil vecinos del holguinero barrio de San Germán están en vilo por el juicio que se iniciará este miércoles contra Paulino Erisbel Samada Grast, presunto asesino de Arletty Reyes Batista, vecina suya, casada y que dejó huérfana a una niña de cuatro años.

CiberCuba ha intentado reconstruir los hechos desencadenantes del crimen de La Cuchilla, paraje rural donde se produjo el 25 de junio de 2022; tras un encuentro entre victimario y víctima, en el sitio conocido popularmente como La piedra, donde se agolpan espontáneamente vecinos de la zona para coger botella y llegar a la ciudad de Holguín, distante 38 kilómetros.

María Hortensia Lorente Cobo, tía de la asesinada, recuerda que Samada y su sobrina se llevaban bien; manteniendo una buena relación de vecindad, con visitas mutuas; "incluso el mismo día que la mató, estuvo después en casa de mi sobrina, llevándole una guanábana a la niña".

La víctima había comprado artículos para su hija y "yo le tenía el dinero guardado en mi casa, pero la vendedora se iba para La Habana y necesitaba cobrar antes, y Arletty pidió prestados 500 pesos cubanos a Paulino, avisándole que se los devolvería unos días después, una vez que lo recogiera en mi casa, el fin de semana.

Samada prestó el dinero, pero al día siguiente apareció en casa de su presunta víctima porque no podía esperar a que ella viniera a buscarlo, el fin de semana; provocando que Arletty viajara hasta casa de su tía para recoger el dinero y saldar la deuda.

Pero cuando llevó los 500 pesos a Samada, el acreedor le dijo que quería le pagara con su cuerpo; ella reacciono ofendiéndole y tirándole el dinero a la cara; siempre según la versión de Lorente Cobo, que ha retrasado un viaje de reunificación familiar a Estados Unidos para asistir al juicio y vive preocupada por su sobrina nieta de cuatro años y el padre viudo.

El 25 de junio, al amanecer, presunto asesino y víctima coincidieron en La piedra, donde ella intentaba coger una botella para llegar a la universidad en Holguín. En la improvisada parada, había otra señora esperando, pero Samada comentó que solo podría llevar a un pasajero porque debía recoger a otros dos viajeros más adelante y que el caballo tenía una pata mala.

Aquella fatídica mañana, Arletty Reyes no reparó en el detalle que Samada no poseía ningún medio de tracción animal ni solía dedicarse a la transportación privada de pasajeros y -la otra mujer que también intentaba salir de La Cuchilla- la conminó a irse ella primero para que no llegara tarde a la universidad.

A partir de ese momento, como suele ocurrir en crímenes y otros delitos, las versiones varían.

Una fuente policial, que habló bajo condición de anonimato, contó que vecinos de La Cuchilla encontraron el cadáver degollado de Arletty el 27 de junio sobre las dos de la tarde; con la mitad del cuerpo metida en un saco y la otra tapada con gajos de Guao; planta muy abundante en Cuba y que segrega una savia abrasiva para piel y mucosas humanas.

La familia asegura que, además de asesinarla, Samada la violó, pero en el expediente judicial no aparece reflejada la supuesta violación y el policía restó importancia a las versiones interesadas que corren por el lugar, sobre una supuesta relación secreta entre asesino y asesinada, que gozaba del aprecio y respeto de sus vecinos.

Una de las bolas que circulan por la zona es que Arletty y su asesino habían acordado encontrarse en un sitio discreto para mantener relaciones sexuales; teoría que cae por el propio peso de que la recogió en uno de los sitios más frecuentados por los vecinos; sostiene el policía.

El acusado contó a los investigadores que, ya estando ambos en un lugar apartado, ella se alejó para orinar y que, de pronto, se originó una discusión ; echando ella a correr hacia el machete, pero el llegó primero, se apoderó del arma y lanzó un machetazo que la degolló; aunque su intención no era matarla, solo asustarla.

La fiscalía holguinera explicó a la familia de la asesinada que no cabría la opción de pedirle cadena perpetua por ser una persona de 63 años y sin antecedentes penales; pero fuentes jurídicas consultadas por CiberCuba discrepan de la petición fiscal, ateniéndose a lo contado por la familia de la víctima.

El hecho delictivo está correctamente calificado como asesinato, pero la petición de 30 años de cárcel resulta escasa, "dada la cualidad de la víctima, mujer, casada, joven madre de una niña de cuatro años, estudiante universitaria, así como la forma en que fue perpetrado el horrendo crimen por el presunto asesino y los antecedentes que motivaron al imputado a cometerlo y muy especialmente la conmoción social que suscitó este hecho en la comunidad y en el entorno social", comentó un jurista holguinero.

El artículo 344 del vigente Código Penal de Cuba establece que el delito de asesinato conlleva penas de cárcel que van de 20 a 30 años, la privación perpetua de libertad y en último extremo la de muerte; salvo para comisores menores de 20 años y mayores de 65; atenuantes que no son aplicables en el caso de Samada Grast.

La moratoria declarada por el gobierno cubano para la imposición de la pena de muerte, no era presumible que el Fiscal la interesara, pero sí podía hacerlo para la de privación perpetua de libertad, fundado precisamente en las circunstancias y acciones que ilustran la comisión de este delito en el supuesto en examen, añadió.

En el caso de Arletty, existe una razón jurídica que así lo aconseja y es que mientras "la privación perpetua de libertad no admite beneficio alguno para el reo, la de 30 años de cárcel -permite legalmente- que el sancionado pueda gozar de libertad condicional al menos con dos tercios de la sanción principal cumplida", o sea que el imputado, si resulta sancionado a la pena solicitada por la Fiscalía pudiera estar en la calle dentro de 20 años; con 83 años de edad.

La familia de la víctima tampoco comparte la petición fiscal, a la que atribuye responsabilidad en el descarte del delito de violación en el sumario judicial y recuerda que uno de los hijos del presunto asesino es un mediano empresario de la zona con estrechos vínculos con la policía local; extremo que CiberCuba no ha podido contrastar.

"Pese a estar detenido e incomunicado en un calabozo, ese hijo suyo -que da trabajo a muchos vecinos y mantiene un alto nivel de vida- pudo visitarlo y conversar con su padre, la noche del día en que fue detenido"; siempre según la versión familiar.

Fuentes cercanas a la familia de Samada Grast insisten en destacar su buena conducta previa al asesinato, que carece de antecedentes penales y que goza de prestigio entre el vecindario; como también gozaba la asesinada; pero un psiquiatra forense, jubilado del Ministerio del Interior, duda de tan abrupto cambio en la personalidad del presunto asesino.

"Ningún individuo se vuelve tan psicopático de la noche a la mañana y la criminalística cubana es consciente de esa norma forense", apuntó.

Esconder el cadáver es otro elemento a tener en cuenta porque revela "frialdad afectiva; que confirma la atrocidad de llevar una guanábana a una niña, a la que horas antes has dejado sin madre", sentenció.

Hasta el momento de publicar esta nota, las autoridades holguineras, el gobierno cubano y las oficialistas Federación de Mujeres Cubanas y Asociación Nacional de Agricultores Pequeños mantienen silencio sobre el crimen de La Cuchilla, que mantiene en vilo a San Germán, donde una niña de cuatro años pregunta, todos los días, por su mamá.

Nuestra compañera Annarella Grimal contribuyó a esta información, con sus conocimientos sobre el caso y conocimientos de esa zona de la nororiental provincia cubana de Holguín.