Viralizan reacción de Cardi B cuando DJ la confundió con Nicky Minaj de fiesta

Uno de los enfrentamientos más sonados del mundo de la música de los últimos años es el de Cardi B y Nicki Minaj, quienes llegaron a las manos en un encontronazo que tuvieron en la Semana de la Moda de Nueva York en 2018. Por esto mismo, la rapera neoyorquina de orígenes dominicanos no se tomó muy bien cuando estaba de fiesta y el DJ la confundió con su rival.

La intérprete de "I Like It" estaba disfrutando con su marido Offset, su hermana y amigos en una discoteca cuando el DJ quiso hacer un guiño a la artista anunciando su presencia. Sin embargo, no le salió del todo bien porque en vez de nombrarla a ella, mencionó el nombre de Nicki Minaj, lo que no le sentó demasiado bien a la famosa cantante...

"Un saludo a Nicki Minak que está aquí", dijo el DJ, sorprendiendo a todos. Después de ese desliz del DJ, la artista cogió el micrófono y le lanzó una advertencia en reacción a la confusión del DJ. Un momento que pasó hace unos meses y que ha vuelto a circular con fuerza por todas las redes sociales esta semana, dejando a muchos seguidores boquiabiertos y comentando la reacción de la rapera.

"Espera DJ, ¿Qué pasa? ¿Cómo va la noche?", comenzó preguntando. "Nos ponemos peligrosos esta noche. DJ ¿Nos ponemos jodidamente peligrosos esta noche?", agregó Cardi B, visiblemente molesta.

Esta escena tuvo a mediados del año pasado, pero las redes sociales la han rescatado y está viral en muchas páginas. Son varios los portales de entretenimiento y música los que han publicado en Instagram el momento, que no ha dejado indiferente a los usuarios y seguidores de Cardi B, que dejaron comentarios como: "Ese dj si es payaso", "Es que son iguales pero me gusta más Cardi B" o "La cara del marido es un poema".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.