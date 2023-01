Antolín el Pichón con Gente de Zona: "Nunca pensaron cantar con esta figura"

El junte más inesperado aterrizó este viernes en las plataformas digitales: ¡Antolín El Pichón y Gente de Zona!

La colaboración tiene lo mejor de ambas partes, la gozadera de Alexander y Randy Malcom y, por supuesto, el humor de El Guajiro de Manacas.

"Ustedes nunca pensaron cantar con esta figura", entona el humorista, cuyo personaje es conocido por sus aires de grandeza.

"Desde que llegó a Miami, no suelta su tabacón...siempre está en la preferencia, no tiene comparación ni tampoco competencia", es parte de la letra de Gente de Zona.

El tema se estrenó en el canal de YouTube de Antolín, con un videoclip dirigido por Alexei Gutiérrez y filmado en el estudio de grabación.

Antolín El Pichón, cuyo nombre real es Ángel García, es uno de los humoristas más populares de la isla y actualmente radica en Miami.

En 2019, dijo al programa Esto no tiene nombre, que estaba vetado de la televisión cubana: "Hace como tres años me enseñaron una encuesta que decía que yo no gustaba en Cuba y que todos los programas que yo hago son de muy mal gusto", contó el artista, quien desde entonces "no he hecho nada más nunca" en la Televisión Cubana.

No obstante, aseguró que él siente el cariño del público cubano y que estas cosas no lo amedrentan.

