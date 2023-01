Alejandro Gil: "Tenemos que avanzar gradualmente en la desdolarización"

El ministro de Economía y Planificación (MEP) de Cuba, Alejandro Gil Fernández, afirmó que el país tiene que avanzar gradualmente en la desdolarización de la economía.

Durante la sesión del Comité Técnico Asesor del MFP, Gil Fernández abordó las cadena de impagos entre actores económicos, y dijo que hace falta mucha disciplina, exigencia y autoridad para resolverlas.

"Tenemos que recuperar el papel de la moneda nacional, avanzar gradualmente en la desdolarización y esto implica que el peso cubano juegue su papel; para ello, debe haber ordenamiento financiero y disciplina fiscal", señaló, citado por Cubadebate.

El funcionario admitió que el vencimiento de cuentas por cobrar y por pagar es un problema viejo, que se agrava por momentos.

Al respecto, expertos señalaron que en las visitas a las entidades estatales se comprobó que existe falta de rigor contable y administrativo, indisciplinas en los registros y en la realización de los expedientes, entre otros conflictos.

Estas declaraciones contrastan con lo dicho por el funcionario en noviembre, cuando afirmó que el país no puede prescindir de las tiendas en MLC, que son "una tabla de salvación" imprescindible para desarrollar la industria, mantener un nivel de empleo y brindar un nivel de oferta en pesos cubanos.

El dirigente admitió que el gobierno no puede garantizar una oferta estable de bienes básicos en moneda nacional, que hace falta divisa extranjera para mantener una "determinada" oferta.

"Es una medida de la cual no podemos prescindir en este momento y tenemos que mantenerla, en tanto la economía no logre un nivel de recuperación y no le demos a nuestro peso cubano un verdadero poder de compra. Y eso no va a ocurrir de hoy para mañana", advirtió.

Según Gil Fernández, el mecanismo más práctico para recaudar la divisa extranjera es con una red de venta minorista.

"Toda esa ganancia (de las tiendas en MLC) se revierte ciento por ciento en ofertas en pesos cubanos para nuestro pueblo", recalcó.

En febrero, decenas de cubanos arremetieron en las redes sociales contra el ministro de Economía por decir que dichas tiendas son una medida de justicia social.

El dirigente aseguró en una entrevista concedida a la Agencia Cubana de Noticias que aunque muchos no lo vean así, se trata de una medida de justicia social, porque permite la redistribución de la divisa en función del aprovisionamiento de la red comercial en CUP.

"Las tiendas en MLC lo único que han hecho es dividir las clases sociales, se ve que ellos no tienen que pensar qué hacer para comprar MLC, porque se las llevan a su casa sin cola y gratis, así cualquiera defiende lo indefendible", señaló un internauta.