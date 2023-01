Mensaje de niño cubano pidiendo un deseo se viraliza en redes sociales

El mensaje de un niño cubano se ha viralizado en las redes sociales por el singular deseo que pide al Ratoncito Pérez, tras perder un diente.

“Ratoncito Pérez se me cayó un diente en la escuela y se me perdió, por favor me puedes dar 100 dólares para mudarme para los Estados Unidos", escribió el pequeño en su mensaje, que fue compartido este miércoles por su mamá en el perfil de Facebook “Madres Cubanas por un Mundo Mejor”.

"A pesar de su falta de ortografía se entiende muy bien lo que quiere. Ojalá y algún día podamos hacer su sueño realidad", comentó Odett Siney Herrada Ramírez en el citado perfil, junto a una imagen del mensaje escrito en papel.

Captura Facebook/ “Madres Cubanas por un Mundo Mejor”

Tras la difusión del mensaje numerosos usuarios reaccionaron al pedido del pequeño.

“Eso es lo que están viviendo los niños en Cuba. Aunque uno en casa trate de no comentar delante de ellos, cuando salen a la escuela escuchan de los amiguitos. El mío todos los días me dice que quiere irse de este país. Qué triste el futuro de todos los niños que ni confituras tienen”, comentó una usuaria.

Otra opinión refiere que le da mucha tristeza ese deseo porque “hasta los niños ya se están dando cuenta de lo que se está viviendo”.

“Mi sueño desde niña también fue ese y se me cumplió. Le pedía a Dios siempre. Espero que también se le cumpla”, apunta un comentario.

Una usuaria razona, además, que “a los niños debemos mantenerlos al margen de los problemas, deben crecer sin preocupaciones y felices, que para eso estamos los padres. Esas tareas son nuestras”.

“Pobrecito, dan ganas hasta de llorar. Por Dios, qué tristeza que vivamos anhelando irnos para otro país debido a las carencias que tenemos en el nuestro y que el futuro de nuestros niños esté en emigrar. Sinceramente, igual creo que tenemos que tener cuidado con las cosas que hablamos frente a nuestros niñ@s”, argumenta otra usuaria del perfil.

El mensaje del pequeño que se ha hecho viral recuerda otro video de estudiantes cubanos, difundido en abril de 2022, en el que gritaban que se iban para Nicaragua, tras recitar unos versos en los que ponían al descubierto la aspiración de miles de cubanos de irse del país, como realmente ocurrió a todo lo largo del último año, en el que más de 200 mil residentes de la isla llegaron a Estados Unidos luego de hacer una travesía terrestre desde “la tierra de los volcanes” hasta la frontera de México con el territorio estadounidense.

La grabación comenzó con un adolescente de pie recitando unos versos, y al final todos sus compañeros se sumaban gritando a voz en cuello: "Del cielo cayó un pañuelo con cuatro gotas de agua y en cada punta decía: Nos vamos pa' Nicaragua".