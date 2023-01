Leonardo Padura: "De oír promesas estamos ya cansados hace mucho tiempo"

El reconocido escritor Leonardo Padura Fuentes afirmó que los cubanos están cansados de oír promesas de cambio en el país, que están cansados de vivir en la Historia y quieren vivir en la normalidad.

En una entrevista con BBC, aseguró que la sociedad cubana vive un momento de mucha complejidad y carencias, y que hace falta cambiar muchas cosas para que la gente empiece a mirar hacia el futuro con optimismo.

"Aunque la propaganda oficial habla de todo el esfuerzo que hace el gobierno del Estado por que las cosas mejoren, pues no vemos los resultados. Y de oír promesas estamos ya cansados hace mucho tiempo", subrayó.

El prestigioso intelectual señaló que mientras se han ido creando bolsones de riqueza en Cuba, se ha ido extendiendo la mancha de una pobreza generalizada.

"Hay gente que por años, de años, de años, no come en un restorán o no tiene vacaciones en una playa. Y hay gente hoy mismo en Cuba que fuma y lo tiene que hacer con tabaco picado y hojas de las guías telefónicas, porque no les alcanza el dinero para comprar los cigarrillos", detalló.

"Y eso se extiende por los días, las semanas, los meses, los años. Gentes que han trabajado 40 años, reciben una jubilación de 2.500 pesos, en un país donde esa cajetilla de cigarros vale 200 pesos, es decir, casi el 10 por ciento de una jubilación", agregó.

Padura, cuya última obra Personas Decentes, es uno de los libros más vendidos en 2022, citó otra novela suya, La neblina del ayer, donde su personaje Mario Conde habla de lo que él denomina "cansancio histórico".

"Ya estamos cansados de vivir tanto tiempo en la Historia y queremos vivir en la normalidad. (...) Hemos vivido tanto, tanto, tanto en la Historia, que ya necesitamos salir de la Historia y entrar en una coherencia que no hemos logrado tener", expresó.

También se refirió a la actual crisis migratoria, una respuesta a todo el desencanto y pesimismo que impera en su patria.

"La cantidad de cubanos que sobrepasa el cuarto de millón que ha salido de Cuba en el último año, es la mayor crisis migratoria que ha tenido Cuba después de la Revolución. Es una sangría que no para, porque la gente ya no confía en que las cosas pueden mejorar en un sentido social, en un sentido general, y están buscando soluciones individuales para sus necesidades", dijo.

El escritor premio Princesa de Asturias sostuvo que en los sistemas socialistas, el control es una realidad, una práctica sistémica que se puso de manifiesto después de las manifestaciones del 11 de julio.

"Salió mucha gente a la calle, y muchos fueron detenidos y han sido procesados y condenados con penas bastante elevadas. Son condenas que muchas veces han tenido un carácter más ejemplar, en el sentido de decir "si esto vuelve a ocurrir, mira lo que le pasó a los que ya lo hicieron'. Y eso es una manera de mantener el control", manifestó.

En julio pasado, Padura afirmó que la vida en Cuba estaba en un punto crítico debido a la crisis migratoria, protagonizada fundamentalmente por jóvenes, el desabastecimiento general y la falta de soluciones a corto plazo.

"Hay un problema grave de desabastecimiento y de generación eléctrica. Incluso hay muchas dificultades para conseguir medicamentos para las enfermedades crónicas como la hipertensión y el hipotiroidismo. El hecho de que la pandemia prácticamente paralizó el turismo fue algo que afectó económicamente mucho a Cuba, que ya venía bajo la presión de medidas que reforzaban el embargo económico y financiero..", detalló entonces.