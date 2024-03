Leonardo Padura sobre protestas en Cuba: "La gente merece vivir mejor después de tantos sacrificios"

Leonardo Padura Foto © ACN

El reconocido escritor Leonardo Padura Fuentes afirmó que en Cuba existe un cansancio histórico que motivó las protestas en varias ciudades el domingo pasado.

"Se han juntado, como dice el refrán, 'el hambre y la necesidad' y se produjo esta explosión. (…) Son manifestaciones de un proceso que yo lo vengo diciendo en mis novelas hace muchos años" y "que lo he denominado cansancio histórico", señaló en rueda de prensa.

"La gente se merece vivir mejor después de tantos sacrificios y espero que no haya una respuesta represiva por parte del Gobierno y del Estado cubano con estos manifestantes", subrayó.

Padura, quien se encuentra en España, precisó que además de protestar por los problemas de electricidad y la falta de alimentos, "también se oyeron gritos de libertad" en las manifestaciones, algo "que no se puede dejar de tener en cuenta".

"Lo que sí es evidente es que el sistema socio-político-económico cubano necesita cambios", recalcó, citado por la agencia EFE.

Como en otras ocasiones, se refirió a la crisis migratoria y recordó que en los dos últimos años 650,000 cubanos han llegado a Estados Unidos por vías ilegales, una cifra "muy representativa" para Cuba, con once millones de habitantes.

El premio Princesa de Asturias detalló que ese viaje hacia Estados Unidos puede costar hasta 10,000 dólares, por lo que "muchas personas han vendido todo lo que tenían en Cuba" para lanzarse a la travesía.

En enero de 2023, Padura afirmó que los cubanos están cansados de oír promesas de cambio y de vivir en la Historia, y lo que quieren vivir en la normalidad.

En entrevista con BBC, aseguró que la sociedad cubana atraviesa muchas carencias y que hace falta cambiar muchas cosas para que la gente empiece a mirar hacia el futuro con optimismo.

"Aunque la propaganda oficial habla de todo el esfuerzo que hace el gobierno del Estado por que las cosas mejoren, pues no vemos los resultados. Y de oír promesas estamos ya cansados hace mucho tiempo", subrayó.

El novelista señaló que se han ido creando bolsones de riqueza en Cuba mientras se iba extendiendo la pobreza generalizada.

"Hay gente que por años, de años, de años, no come en un restorán o no tiene vacaciones en una playa. Y hay gente hoy mismo en Cuba que fuma y lo tiene que hacer con tabaco picado y hojas de las guías telefónicas, porque no les alcanza el dinero para comprar los cigarrillos. Y eso se extiende por los días, las semanas, los meses, los años", agregó.

En julio de 2022, el escritor expresó que la vida en Cuba estaba en un punto crítico debido a la crisis migratoria, protagonizada fundamentalmente por jóvenes, el desabastecimiento general y la falta de soluciones a corto plazo.

"Hay un problema grave de desabastecimiento y de generación eléctrica. Incluso hay muchas dificultades para conseguir medicamentos para las enfermedades crónicas como la hipertensión y el hipotiroidismo. El hecho de que la pandemia prácticamente paralizó el turismo fue algo que afectó económicamente mucho a Cuba, que ya venía bajo la presión de medidas que reforzaban el embargo económico..", detalló entonces.