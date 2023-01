Imaray Ulloa cuenta cómo es su relación actual con Yubrán Luna

La influencer Imaray Ulloa y el actor Yubrán Luna fueron en su momento una de las parejas más famosas de la farándula cubana y con su popular programa Ni Luna Ni Miel conquistaron a la audiencia hispana en varios países.

La pareja se separó en agosto de 2021, tras siete años juntos, pero la ruptura se hizo pública en enero de 2022, cuando trascendió que la influencer estaba saliendo con el cirujano Fabián Fontaine, su actual pareja, y corrió el rumor de que ella lo había engañado, algo que Imaray se encargó de desmentir.

Pero, ¿cómo es la relación actual entre la expareja?

"Nosotros sí tenemos comunicación, nosotros hablamos, lo que pasa es que no es una conversación de que somos amigos, es básicamente cosas de trabajo", dijo la influencer durante una entrevista en el programa Destino Talk, en el que se acaba de estrenar como presentadora la cubana Faby Laurencio, exfinalista de Nuestra Belleza Latina.

La influencer también respondió a la pregunta de quién tiene más dinero entre su expareja Yubrán y su actual novio Fabián, con un "bueno, cirujano es cirujano, imagínate tú".

De paso, la joven aprovechó para aclarar que, a pesar de que su pareja tiene una buena situación financiera, ella es una mujer independiente, que trabaja para tener su dinero y vive cómoda gracias a su propio esfuerzo.

"Mi vida me la pago yo, mis gustos me los pago yo, mi casa me la pago yo, mi carro me lo pago, lo choco, lo vuelvo a sacar y lo pago yo, yo soy una mujer totalmente independiente", aseguró.

Imaray también reveló que solo ha amado a tres hombres en su vida, Fabián, Yubrán y su primer novio, con el que tuvo una linda relación de tres años.

