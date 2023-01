Gobierno cubano amenaza a activista Yoel Acosta para que se vaya del país

El gobierno cubano amenazó al activista político Yoel Acosta Gámez, de Guantánamo, para que se vaya del país antes del próximo 1 de abril.

El viernes, Acosta Gámez fue sometido a un interrogatorio en el que su jefe de sector y un agente de la Seguridad del Estado le advirtieron que si no se iba, lo procesarían por un delito.

"Me hicieron a mí un expediente y me acusaron de atentado contra la Seguridad del Estado e incitación a la desobediencia civil dentro del país", reveló a la agencia independiente CubaNet.

Los oficiales llegaron a decirle que le pagarían los trámites migratorios si aceptaba marcharse.

"Me dijeron también que ellos me podían facilitar el pasaporte para que yo pudiera viajar sin tener que pagarlo. Simplemente me tengo que presentar en la unidad del MININT el lunes próximo con el objetivo de ser entrevistado por el alto mando, oficiales de la Seguridad del Estado que vienen de la provincia para hablar conmigo", precisó.

"Me dejaron claro que no me van a dar otra oportunidad ni van a dejar que siga realizando mi labor como periodista independiente. O me voy del país o soy procesado en los tribunales y condenado a 15 años de privación de libertad por los falsos delitos y cargos que se me imputan", detalló.

Esta no es la primera vez que el régimen conmina al activista a abandonar su patria.

En diciembre pasado lo citaron para comunicarle que le habían abierto un expediente donde lo acusaban de atentar contra la Seguridad del Estado.

"Me dijeron que tenía tres meses para abandonar mi país, plazo que llega hasta marzo. Y que si no me retiraba de la oposición y no dejaba de hacer mi trabajo como periodista independiente, que es hacer audiovisuales de la realidad del cubano, se me reabriría este expediente, porque ellos me estaban siguiendo por ese delito, presunto atentado contra la Seguridad del Estado", explicó.

En octubre pasado Yoel, quien reside en Baracoa, sufrió una violenta detención por oficiales de la Seguridad del Estado, y luego fue liberado con una multa de 4,000 pesos por "promover la contrarrevolución".

Según relató entonces a Radio Televisión Martí, después de asistir a una citación a la unidad de la PNR de Baracoa fue conducido a una oficina de Instrucción Penal donde un oficial lo acusó de incitar manifestaciones contra el régimen en redes sociales.

Incluso en presencia de familiares que acudieron en su búsqueda, "al esbirro no le bastó y me dio varios golpes por la cabeza, la espalda y el pecho", relató.

El joven periodista fue acusado de desobediencia por negarse a acompañar a dos policías que lo buscaron en su casa sin una citación, y le impusieron una multa de 4,000 pesos.

"Me dijeron que eso era porque yo incitaba y promovía la contrarrevolución en Baracoa", resumió.

Al día siguiente de este hecho, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la golpiza de la policía al reportero.

Su propia hermana, llamada Yamileysi Acosta, que había ido a la estación a buscarlo, al oír ruidos violentos desde la oficina donde lo tenían, subió las escaleras sin pedir permiso.

Allí pudo ver a un oficial golpeándolo frente a otros inmutables ante la escena. Incluso ella misma fue amenazada con golpes si se interponía.

Yoel Acosta fue uno de los primeros cubanos sancionados por el Decreto-Ley 35. En 2021 le impusieron una multa de 2,000 pesos por mostrar las deplorables condiciones de vida de la población en Baracoa.

En esa ocasión, además de imponerle una multa, le levantaron un acta de advertencia por "atentar con programas subversivos contra la revolución".