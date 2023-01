Encuentran cuerpo sin vida de uno de los balseros cubanos desaparecidos en naufragio de Cárdenas

Uno de los 12 balseros que habían sido reportados como desaparecidos en el naufragio de una embarcación rústica en las inmediaciones de Cárdenas, en Matanzas, fue hallado sin vida en la madrugada de este domingo.

El cuerpo de la víctima, identificado como Yoan Karel Almaguer Tamayo, fue arrastrado por el mar hasta las inmediaciones del hotel Iberostar de Varadero, según confirmó en Facebook un familiar.

"¡Atención! Mi nombre es Jorge Marín y soy un doliente de uno de los desaparecidos hallado ya sin vida en las cercanías del Hotel Iberostar Varadero a la 1 de la mañana", refirió en la citada red social el pariente de la víctima, quien a continuación suplicó que una foto publicada en las redes del cadáver fuera eliminada por respeto a la familia.

“Yo pido de favor a la persona que subió la foto de mi primo en la playa sin vida que la quite, por favor. Somos muchos los dolientes y creo que es una falta de respeto enorme haber subido semejante foto. Espero que se me entienda, pueblo. Estoy dispuesto a responder a cualquier duda o comentario”, añadió el familiar del fallecido.

Tras el anuncio en las redes del hallazgo, decenas de personas que conocían al joven se han mostrado muy dolidos por la confirmación de su fallecimiento.

“Mi vida, mi primo, más que eso mi niño, mi hermanito. Dios mío, por qué te nos fuiste. Sabes que te voy a querer para toda mi vida, me dejaste a mí y toda tu familia un vacío enorme. Todos los días esperaba tu llamada. Todavía no me lo puedo creer. Te extraño mucho mi niño lindo. Nunca te olvidaré, estarás con nuestra abuelita que tanto te quería. Te extrañaré para siempre, mi hermano. EPD”, escribió Odalmis Almaguer, una prima del joven.

Al cierre de esta nota medios oficiales de prensa no han dado cuenta del hallazgo del cadáver de Yoan Karel Almaguer Tamayo.

El gobierno cubano confirmó el viernes que al menos cinco personas murieron y que 12 se encontraban desaparecidas tras el naufragio de una embarcación casera frente a las costas de Cárdenas en la mañana del martes 24 de enero, al norte de Cayo Cruz del Padre.

Al parecer el bote, fabricado con tanques metálicos de 55 galones, se incendió poco después de salir y los migrantes se vieron obligados a lanzarse al agua en medio de un fuerte oleaje.

La nota oficial no mencionó los nombres de fallecidos ni de sobrevivientes, aunque el comunicado detalló que entre los fallecidos había una joven de apenas 19 años. Todos los involucrados en el lamentable incidente eran residentes en Cárdenas y salieron del país de por Torrontela, un punto de la costa norte de ese territorio.

El régimen cubano había informado previamente que una balsera sobreviviente del naufragio fue atendida en un hospital de la provincia por signos de deshidratación y que otros estaban siendo atendidos en el hospital provincial Faustino Pérez.

Aunque medios oficiales refieren que la búsqueda y rescate desplegada por las Unidades de Guardafronteras se encuentra en curso, allegados de los desaparecidos han pedido el apoyo de todos los pescadores que faenen en la zona por temor a que las autoridades suspendan la operaciones.

Yaylin Mesa Vázquez, una de las 11 personas que fueron rescatadas tras el naufragio suplicó en las últimas horas en una emotiva publicación en Facebook que la búsqueda no se detenga.

La joven -que acompañó su testimonio de imágenes de sus quemaduras y lesiones- dijo que además de perder a su hermana en la tragedia, perdió a muy buenas amistades, personas "que no merecían morir" y que "sólo querían un mejor futuro para ellos y sus familiares”.