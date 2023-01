Cubanos pagan hasta 600 pesos por un sello de cinco

Cubanos están pagando hasta 600 pesos por un sello de cinco para realizar trámites en la isla, según presa oficialista local.

El precio de reventa que han alcanzado los sello de impuestos sobre documentos (ISD) es calificado este lunes de “infarto” por el medio local oficialista Escambray, en el que se exponen los precios que se están pagando en el mercado informal cubano por las distintas denominaciones de estas estampillas.

Según este medio, se pagan 600 pesos por los sellos de a cinco; mil pesos por los de 500; 2,500 por los sellos de 1,000 y hasta 5,000 CUP por denominaciones de 500 y 1,000 pesos.

“Es un negocio tan ilícito como público. Porque no les ha bastado a los revendedores su publicación en cuanto grupo de compra y venta exista en las redes sociales de Facebook o Telegram; las estampillas también han ido a parar, camufladas o no y en menor medida, hasta los catres donde se expende lo mismo un jarro que un tubo de Kola LoKa”, añade, además, el citado reporte.

También asegura que “la escasez y la venta estatal a cuentagotas, que no logra satisfacer la creciente demanda, han provocado, en parte, que los sellos se coticen casi como un producto de primera necesidad”.

Además, el medio expone al director de la Empresa Provincial de Correos de Cuba, Enrique Bernal, quien no asume responsabilidad alguna por la reventa de estos ISD, tras declarar que “la única tarea de Correos es vender”.

El directivo sostuvo que estas estampillas pertenecen a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y que a Correos solo le corresponde la responsabilidad de comercializarlos, según la disponibilidad.

Asimismo, dijo que en la actualidad “no hay existencia de ninguna denominación de sellos, solo queda un escaso nivel de sellos de 5 pesos en algunas unidades”.

“Se tomó la decisión de vender hasta cinco sellos por personas; pero la única tarea de Correos es vender. No tengo ni una denuncia ni queja contra ninguno de nuestros trabajadores en Sancti Spíritus”, subrayó Bernal sobre la reventa de estas estampillas, que no ha tenido freno ni con la entrada en vigor de la reciente Resolución No. 685/2022 del Ministerio de Justicia (MINJUS), sobre el pago físico o digital del valor del impuesto sobre documentos públicos, ni la actualización de la versión de Transfermóvil para la adquisición de los sellos virtuales.

Para mantener la oferta informal de sellos a sobreprecios, asegura el medio espirituano, los revendedores se trasladan hasta provincias vecinas para adquirir los sellos impresos, o marcan la cola varias veces y hasta le pagan a terceros para que hagan fila de unidad en unidad para comprar, primero, y revender después.

Además, Escambray asegura que “la demanda de los sellos se ha elevado exponencialmente a causa de las solicitudes in crescendo para trámites migratorios o para otros procesos que pueden ir desde la inscripción de vehículos hasta la obtención del carné de identidad”.

Según el director de Registros Centrales del MINJU, Nelson Plutín Santos, más de 900 oficinas de ese ministerio cubano requieren del uso de sellos en sus trámites.

Este funcionario informó, además, que al cierre de noviembre de 2022 se habían expedido 2,550,000 certificaciones y que la mayoría de los sellos empleados son los de la denominación de 5 pesos.

El 10 de enero último, la empresa estatal Correos de Cuba aseguró que la escasez de sellos durante el 2022 en el país se agravó luego de que el gobierno de España aprobara la nueva Ley de Nietos.

En una nota explicativa sobre el fenómeno, que incluso ha generado protestas, la entidad señaló que el ISD que se usa para trámites, no es un sello de Correos.

La ONAT es la encargada de elaborarlos a partir de un estudio de la demanda, que en 2022 arrojó resultados que no tomaron en cuenta "las nuevas normativas internacionales y nacionales puestas en vigor que no se «previeron» (como la llamada «Ley de nietos» de España) y otras aprobadas en el país, que generaron una demanda muy superior a lo concebido de este tipo de sellos y, en consecuencia, se creó la crisis", explicó el comunicado oficial.

Correos de Cuba señaló, además, en esa ocasión que se ha intentado resolver con la venta de sellos vía digital, pero que debido a la burocracia el proceso es "lento y tortuoso".