La Diosa en primera entrevista en Miami: "Terminé con Cuba"

La Diosa ha comenzado a todo tren su nueva vida en Miami, y lo ha hecho nada más y nada menos que ofreciendo su primera entrevista al influencer Alexander Otaola.

La cantante cubana estuvo este lunes en exclusiva en El Mañanero, el programa del presentador cubano.

“Yo sé que es un programa a donde todo el mundo va cagado, que parece que van a meterse la inyección letal, yo tengo una felicidad que me estoy muriendo”, aseguró entre risas la cantante momentos antes de comenzar el show.

La artista dijo que estaba loca por estar en El Mañanero y que se iba a comer toda la comida de Otaola: “En cualquier momento él me vota de ahí y me dice puedes pirarte me dejaste sin croquetas”.

La intérprete de "La papaya de 40 libras" asistió al programa en compañía de su pareja Rey El Mago y sus dos hijos.

Una de las preguntas más esperadas por el público fue justamente quién fue el patrocinador de La Diosa que la ayudó a salir de Cuba a través del parole humanitario; pero la cantante no quiso revelar ese detalle.

Durante el show, Otaola preguntó a la artista cómo dejó la realidad cubana: "Estar ahí es deprimente, es peor todavía que como tú lo ves. La tristeza en la gente es una cosa que se nota. No hay ambiente de nada, no hay esperanzas de futuro, no hay esperanza de crecimiento, de tu poder tener un mañana".

Sobre si regresará, o no, a Cuba al año y un día La Diosa fue tajante: "Yo terminé con Cuba. Yo dije que cuando muriera mi madre, yo me iba de Cuba. Yo estaba en Cuba porque mi madre no quería irse, una persona mayor, que se aferra a su vida, a lo que tiene y yo no la iba a abandonar ahí".

"Yo estoy aquí, aquí voy a estar y aquí moriré", sentenció la cantante.

La Diosa añadió que aunque quiere mucho al pueblo cubano se sintió muy sola durante estos últimos cinco años en el que fue objeto de censura por parte de las autoridades de la isla y no contó con el apoyo de la gente.

