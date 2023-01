Estremecedor video de una mujer cubana comiendo de un basurero en La Habana

El activista cubano Silverio Portal denunció el hambre y la escasez de alimentos que padece la población del país a través del estremecedor video de una mujer que permanece agachada, comiendo vorazmente de un basurero de La Habana.

El expreso político posteó en Facebook la denuncia, luego de encontrar a la mujer recogiendo comida de la basura. Le gritó, "señora no se coma eso", pero ella respondió agarrando más desechos y llevándolos a su boca.

En un video de más de tres minutos la cubana continúa alimentándose de todo lo que encuentra a su paso.

"En plena mañana una mujer enferma, una madre, comiendo de la basura, contrario a los derechos humanos universales", lamentó Portal.

"Ese hecho que está ocurriendo detrás de mi espalda mancha las listas blancas de la bandera cubana. Este sistema totalitario ideado por Fidel Castro le ha fallado a las madres, a las mujeres y a los hombres de este país", afirmó.

Decenas de internautas aplaudieron la labor de denuncia que realiza Portal –quien desde que salió de la cárcel el pasado año ha continuado exponiéndose a la represión del régimen cubano– y coincidieron en que decenas de personas viven continuos procesos de humillación en la isla.

"Madre mía, hasta dónde vamos a llegar, qué pueblo más cobarde", "No puede ser, Dios mío, no permitas que los cubanos sean humillados así. Te lo pido. Ayuda!" y "Mira este señor como sale soloooo, nadie lo apoya, es triste, muy triste ver a Cuba morir, sus jóvenes huyendo a otros países, nuestros ancianos muertos de hambre", fueron algunos comentarios a la denuncia de Portal.

Hace unos meses la internauta Marina Álvarez también denunció en Facebook el aumento de la mendicidad en Cuba en un contexto de inflación, escasez y bajos salarios, con imágenes de un anciano "difíciles de asimilar".

La cubana hizo un recuento de algunas circunstancias sociales para desterrar los prejuicios en la isla contra las personas que piden en las calles: "No me digan que son descarados, alcohólicos o locos, porque si un salario no alcanza para nada, menos alguna jubilación, muchos no recuerdan ni el sabor de un vaso de leche!", subrayó.

En septiembre del pasado año se viralizaron varios videos de personas recogiendo alimentos en mal estado en dos depósitos de basura; y en noviembre muchos cubanos dijeron sentirse conmocionados por el video de decenas de personas recogiendo huevos que se habían caído de un camión en plena calle.

Este martes el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronosticó una menor disponibilidad de alimentos en Cuba en 2023, por lo que el panorama que afecta especialmente a las personas de la tercera edad no va a mejorar.

Tal carencia estará asociada a la disminución de la productividad, de las importaciones y a la elevada inflación en el país que limita "gravemente el acceso a los alimentos", dijo el organismo internacional.

El pasado año un total de 39,773 jubilados se reincorporaron al trabajo en Cuba, en medio de una inflación que se estima sea la segunda más alta a nivel mundial, informó en agosto último Ingrid Travieso Rosabal, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los adultos mayores, como el resto de la población cubana, se ven forzados a comprar productos de primera necesidad en las tiendas en MLC, lo que supondría invertir 200 pesos por cada dólar –al cambio actual en el mercado informal– para poder acceder a esos establecimientos. La jubilación mínima de 1,528 representa menos de 10 dólares al mes.