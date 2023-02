Doctora cubana inculpada por muerte materna se defiende: "Si hubiera sido mi paciente, hoy estaría saludable"

Una doctora cubana que fue inculpada por una muerte materna en el hospital Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, afirma que la fallecida nunca fue paciente suya.

Julia Yadimira Elizalde Pérez compartió en su muro de Facebook un comentario -según dijo, es el primero y será el último- sobre "el tema de la muerte materna en que me involucraron", y aclaró que antes acudió a todas las autoridades e instancias políticas, administrativas, judiciales y policiales, sin ningún resultado.

"Lamento profundamente la muerte de cualquier ser humano, pero desgraciadamente nunca atendí a la paciente por la que tanto me han acusado. Nunca fue mi paciente, quizás si lo hubiera sido, hoy estaría saludable junto a su niña, como otras pacientes en estado de gravedad similar que asistí en igual período", afirmó.

Captura de Facebook / Julia Yadimira Elizalde Pérez

Elizalde Pérez señaló que los responsables de la muerte de la paciente están señalados en el Dictamen Médico Legal que ha sido ignorado por todas las autoridades.

Precisó que en cada momento del proceso de reclamación se aportaron las pruebas que la exoneran de culpa, los pasos que se violaron y los responsables, pero que el proceso laboral fue totalmente manipulado.

"He sido acosada administrativamente desde el momento en que me hicieron responsable del hecho, a tal punto, que el curso que llevaba un año recibiendo, me acaban de decir, con palabras muy escogidas, 'que es por gusto, que nunca voy a poder ejercer en lo que me he estado especializando'. O sea, perdí mi especialización anterior y cualquier esfuerzo posterior", denunció.

La doctora añadió que ha sido calumniada desde el punto de vista profesional, ético y moral, pero que cualquier intento por dañar su imagen será imposible.

"Me he labrado un camino a base de esfuerzos, sacrificios, y entrega de corazón a lo que hago", concluyó.

Por estos hechos, Julia Yadimira estuvo un año y medio sin trabajar y en este momento atiende una consulta en un policlínico.

Más de 200 personas, entre colegas, amigos y antiguas pacientes, comentaron en la publicación, donde le mostraron su solidaridad.

"Aunque hoy estés trabajando en la atención primaria creo que la atención secundaria perdió una excelente profesional y persona. Cada vez que se maneja el tema solo recibes la solidaridad de este pueblo que te vio crecer y formarte como esa gran especialista que eres", dijo una doctora.

"Resulta muy difícil de precisar los verdaderos motivos de tanta persistencia en vilipendiar y menguar una vida profesional impoluta, con tremenda eficiencia y prestigio en su profesión de obstetra reconocida por su pueblo. Es también muy raro y lamentable, además de tanta indiferencia y oídos sordos de tantas personas e instituciones que no han reaccionado ante hechos públicos...", comentó un médico jubilado.

En la cuenta de Facebook del usuario "SOS Sancti Spíritus" se publicó una carta dirigida a Eliani Silot, el esposo de la paciente que falleció y quien poco después del lamentable suceso fue nombrado director provincial de Trabajo y Seguridad Social.

La víctima se llamaba Dayana Rodríguez Ravelo, y murió tras cinco días de practicársele una cesárea. Dos meses después, el 30 de junio de 2020, sus familiares presentaron una denuncia.

Según detalla el post, el informe médico legal del caso, de más de 10 hojas, nombra a seis doctores que trataron a la paciente, y ninguno de ellos es Elizalde Pérez.

El informe señala que "existió mala práctica médica en el ejercicio de su profesión, interpretándose como inobservancia de los reglamentos" en cuatro de esos doctores, y que esos elementos de culpabilidad no pueden ser relacionados directamente con la muerte de la paciente, aunque sí con el daño grave de su estado de salud.

"Este informe de Medicina legal nunca fue admitido como prueba en ningún juicio contra la doctora Julia Elizalde. Pero se encuentra disponible en las redes desde hace mucho tiempo", alega SOS Sancti Spíritus.

El autor del post acusa al director provincial de Salud, Manuel Rivera, de manipular a fiscales y jueces para que el informe de Medicina Legal no fuera tomado como prueba en ningún juicio y poder exonerar de responsabilidades a sus amigos.

Por último, dirigiéndose a Eliani Silot, viuda de la fallecida, le reprocha que nunca se haya cuestionado los hechos que condujeron a su muerte "a pesar del revuelo en la provincia diciendo que se cometió con una injusticia con una doctora que nada tuvo que ver con la muerte de su esposa".

"¿Es que a usted no le importaría saber quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de su esposa? (...) ¿Vio a la doctora Julia atender en algún momento a su esposa? Se preguntó alguna vez, ¿Cómo es posible que la única sancionada sea una doctora que nunca estuvo presente en esos seis días [del ingreso]?", inquirió.

En Cuba las denuncias de muertes de personas por negligencia médica se han incrementado en los últimos meses.

Esta semana Gladis Capote, miembro de la organización opositora Damas de Blanco, denunció que su sobrina nieta, de cuatro añitos, falleció el pasado miércoles por falta de asistencia médica porque no había con qué tratarla en los hospitales de La Habana.

"Por falta de camas y oxígeno en los hospitales de La Habana y la remiten para un hospital de Matanzas y en la travesía fallece. Y todo esto sucede por la falta de asistencia médica que tiene nuestro país, y eso que se dice que Cuba es una potencia médica. Hay que buscar esa potencia médica en otros países", señaló.

La niña residía en el municipio San José, en Mayabeque, desde donde la remitieron para el pediátrico de Matanzas, ya que ninguno de La Habana quiso aceptar su caso por falta de recursos.

Pero la distancia de San José a Matanzas es mucho mayor que hacia la capital, y la pequeña no llegó viva al hospital.

En diciembre, una mujer falleció en el hospital Enrique Cabrera, de La Habana, como resultado de una mala atención y negligencias médicas, denunció la familia.

Nardi Blanco Rodríguez llegó a esa instalación médica cubana con sangramiento intestinal severo, y una enfermera un médico extranjero detuvieron la hemorragia con aspiraciones y vitamina K.

Su hija explicó que a su madre la ingresaron en la sala 4B, cama 9, donde no recibió casi atención especializada, aún cuando se detectó que tenía la hemoglobina en los límite mínimos permisibles.

El esfuerzo de la familia por llamar la atención del personal médico y de enfermería para que atendiera a la paciente fueron insuficientes y ese día por la tarde, un cirujano comenzó a drenarla cuando entró en paro y no sobrevivió.