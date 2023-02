Leyenda del béisbol cubano Tony Oliva visita su natal Consolación del Sur

La leyenda de los Mellizos de Minnesota, el cubano Tony Oliva, visitó su natal Consolación del Sur, donde intercambió con sus residentes y fue recibido por niños amantes del béisbol en ese territorio pinareño.

El periodista Yasel Porto informó en su Facebook que Oliva, quien desde 2022 es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, llegó a Consolación, tierra que lo vio nacer hace 84 años.

Porto posteó imágenes donde se ve al legendario expelotero de Grandes Ligas compartir con el pueblo, incluidos niños que lo saludaron sonrientes. Según las fotografías, visitó un terreno deportivo en ese municipio de Pinar del Río.

Yasel Porto. Facebook

La visita no ha sido mencionada por la prensa cubana, a pesar de que se trata de uno de los grandes beisbolistas que ha dado la isla.

"Con Tony Oliva hay una deuda inmensa. Ese hombre orgullo cubano merece muchísimo más de la promoción que ha recibido por los medios de la Isla. Se trata de justeza, respeto y hasta patriotismo", expresó Porto en su publicación.

Oliva fue uno de los mejores bateadores de la Liga Americana de 1964 a 1971, periodo en el cual ganó tres títulos de bateo, fue cinco veces líder en hits, en cuatro ocasiones lideró el casillero de dobles, una vez las carreras anotadas y en una oportunidad tuvo el slugging más alto de la liga, según el expediente del portal especializado Swing Completo.

"En su trayectoria de 15 años en Las Mayores (siempre con Minnesota Twins) dejó una línea ofensiva de .304/.353/.476/.830. Además, ganó el Premio Novato del Año en 1964, el Guante de Oro en 1966 y participó en ocho Juegos de Estrellas", destacó.

El máximo reconocimiento a su extraordinaria carrera en MLB llegó en 2022 cuando fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. En esa ocasión pronunció un emotivo discurso que dedicó al pueblo cubano, dentro y fuera de la isla.

"Ellos me apoyaron todo el tiempo en Cuba y en Estados Unidos. Me gustaría poder estar ahí con ustedes, pero por situaciones no puede ser. Y en cada momento que pasa por mi mente está mi Cubita. La quiero, nunca me olvido de ella", expresó.

Oliva se desempeñó en el jardín derecho y era un bateador zurdo que fildeaba a la derecha. Tony ocupa el puesto número 161 de todos los tiempos en promedio de bateo (.304.2), igualado con Hal Morris.