Receptor cubano Andy González firma oficialmente con los Astros de Houston

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El receptor cubano Andy González, de 17 años, firmó oficialmente este sábado con los Houston Astros en la República Dominicana, según informó el periodista deportivo Francys Romero.

González es descrito como un catcher con excelentes herramientas defensivas y un bate de contacto, características que lo convierten en un prospecto de desarrollo a largo plazo para la organización de Houston.

La firma tiene un marcado componente familiar: Andy aparece en la foto oficial junto a su hermano Alex González, lanzador derecho de 18 años que también firmó con los Astros en este mismo ciclo internacional, por un bono de 100,000 dólares.

Ambos son hijos de Norberto González, uno de los lanzadores zurdos más importantes del béisbol cubano, campeón olímpico con Cuba en Atenas 2004 y figura de la selección nacional por más de 15 años.

Norberto González también fue campeón mundial en 2005 y participó en los Juegos Panamericanos de 2007, antes de confirmar su retiro del béisbol activo en agosto de 2013.

Captura de Facebook

Que dos hermanos cubanos se incorporen a la misma organización en el mismo período representa un caso inusual en el béisbol de las menores.

Alex González fue entrenado en la Academia Yuan Pino en República Dominicana, y su recta se ha registrado en el rango de 93 a 96 millas por hora, según información sobre su firma con los Astros.

Con esta incorporación, Andy González se convierte en el jugador número 21 nacido en Cuba que firma en el actual período internacional de las Grandes Ligas.

El ciclo 2026 ha sido especialmente activo para los prospectos cubanos: entre los talentos cubanos firmados con organizaciones de MLB figuran Rubén Gallego con los Diamondbacks de Arizona por 1.8 millones de dólares, Jaider Suárez con los Reales de Kansas City por 1.7 millones y Joniel Hernández con los Padres de San Diego por 1.4 millones.

También se sumaron en este período Jaims Martínez con los Cachorros de Chicago por 900,000 dólares y Karell Naranjo con los Guardianes de Cleveland por 625,000 dólares, entre otros prospectos cubanos con contratos destacados.

Como señaló Romero al dar la noticia: «Andy es el 21er jugador nacido en Cuba que firma en el actual período internacional».