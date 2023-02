Cantante Yeny Valdés lamenta situación de Cuba y pide el fin del comunismo

La cantante cubana Yeny Valdés, quien fue una de las icónicas voces de la orquesta Van Van, dijo sentirse triste por la situación crítica que vive el pueblo de Cuba y pidió el fin del comunismo en la isla.

"Triste. ¡Me siento muy triste! Hermanos míos que me escriben desde Cuba, no puedo (ayudar), no cuento con la economía necesaria para ayudar a todo el que me escribe. ¡Ojalá! Siento profundamente por todo lo que está pasando mi gente, pero todos sabemos que otra sería nuestra realidad. Solo tenemos que cambiar las cosas. No más comunismo. ¡Basta!", escribió a través de su perfil en Facebook.

Facebook Yeny Valdés

La artista mostró imágenes de mensajes de cubanos pidiéndole medicamentos e insumos para tratamientos médicos, artículos del hogar, porque no tienen nada en sus hogares, y hasta dinero.

Es imposible para muchas personas radicadas en el exterior atender las solicitudes de ayuda que llegan desde Cuba. La cantante reaccionó a esta situación de crisis en la isla, dejando claro cuál es en su criterio, el origen verdadero de todos estos problemas y carencias que sufre el pueblo cubano.

La artista ha mostrado su postura frontal contra el régimen en numerosas ocasiones. A finales de 2022 dijo que sueña con "todo lo que nos arrebataron" a los cubanos y espera que algunas vez se puede recuperar ese país anhelado.

Yeny Valdés vive en California y está casada con el músico Erick Barbería. La cantante recibió hace pocas semanas a su tío en Estados Unidos quien llegó reunificado por una hija.