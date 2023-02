Padre de adolescente muerto en estación de policía de Placetas asegura que fue asesinado

Yoan Roque, padre del joven cubano que falleció mientras estaba detenido en una estación de la Policía en Placetas, Villa Clara, denunció que su hijo fue víctima de un asesinato y calificó de explicación de "bobos" la versión oficial.

"Eso fue asesinato y culpo al hijo de put... del carcelero y a todos los que estaban de guardia que permitieron que lo asesinaran, porque todos son culpables, unos por participar y otros por tapar lo que hicieron", dijo Roque, quien reside en España.

"A un niño de 18 años no se deja solo en una celda. Dijeron que se ahorcó con el forro de un colchón y eso es falso, porque ahí los colchones son de esponja y ninguno tiene forro. Eran como las 7 de la noche y los colchones no los dan hasta las 10", desmintió rotundo el padre del joven.

Aseveró, además, que el que conoció a su hijo "sabe que era alegre y sobre todo muy fuerte a pesar de ser delgadito".

"Son muchas mentiras, lo asfixiaron y después adornaron las cosas. Eso no es la primera vez que pasa en los calabozos. Era solo un niño. ¿Hasta cuándo? No hay justicia, no hay verdad, todos se tapan, todos se cubren las espaldas, pero todos también tienen hijos", subrayó el padre de la víctima, quien recordó que nadie queda impune a los ojos de Dios.

(Fuente: Captura de Facebook/Yoan Roke)

"Hoy no será, quizás mañana tampoco, pero las lágrimas que se derramaron y el dolor que nos parte el alma, ya les tocará, ahí se los dejo. Nadie es impune, nadie es intocable allá arriba hay un Dios. Pidan mucho, quizás los escuche, pero nadie se va debiendo nada porque si no es en esta vida es en la otra, pero se cobra. Entiendan que con la familia no, con la familia no no", concluyó.

El afligido padre describió a Aisel Roque Rivero como "la mitad" de su corazón, alguien que para él era mucho más que un hijo.

"Todo el que ha perdido un hijo sabe lo que se siente y más cuando se está lejos que no se le puede dar un último adiós, a no ser por la cámara de un teléfono. No le pude dar un beso, ni un abrazo, nada", lamentó.

En otra emotiva publicación compartida en sus redes sociales dio un último adiós a su hijo, a quien llamaba cariñosamente "mi flaco".

(Fuente: Captura de Facebook/Yoan Roke)

Antes de la desgarradora declaración de Yoan Roque, Yaquelín Abreu, administradora del grupo de Facebook “Todos somos Placetas”, aseguró estar recibiendo amenazas por afirmar que la muerte del joven fue un crimen.

“La policía de Placetas, dirigida por el sicario Héctor de la Fe Freire, trata junto con la Seguridad del Estado de tapar el crimen cometido contra el joven Aisel, de 17 Años, en la tarde de ayer”, aseguró en la citada red social Yaquelín, quien reside en Estados Unidos.

Abreu -quien aseguró que no se va a dejar amedrentar por las autoridades- también se refirió a los colchones como uno de los puntos que desmienten la versión oficial.

“Los colchones se entregan a las 11:00 pm y se recogen a las 5:00 am, no había tiempo que supuestamente él tuviera acceso a los colchones y mucho menos de extraer el hilo para tejer a plena luz del día una cuerda para suicidarse”, subrayó la cubana.

Según la versión oficialista difundida en el perfil de Facebook “La Página de Mauro Torres”, el joven Airsel Roque Rivero falleció en el Hospital Daniel Silverio Codorniú como consecuencia de un suicidio, luego de que su expareja lo acusara por “violación de domicilio y amenaza con arma blanca, por problemas pasionales”.

El fallecido fue descrito por la fuente oficialista como alguien de "una pésima conducta social", que había sido procesado con anterioridad por "los delitos de Lesiones, Actividad Económica Ilícita y Desorden Público".

Aunque la versión del gobierno niega que el abuso policial fuera la causa de la muerte de Aisel Roque, en redes sociales cada vez menos personas se muestran partidarias del relato oficialista.

En el registro del grupo Justicia 11J figura que Aisel Roque Rivero fue detenido en Placetas durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021 y liberado tras la imposición de una multa de tres mil pesos.