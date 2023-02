Bad Bunny regresa a Instagram tras los Grammy 2023: "Me siento orgulloso de mí"

Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Grammy 2023. Además de llevarse el gramófono dorado a Mejor álbum de música urbana por su disco Un Verano sin ti, el artista puertorriqueño fue el encargado de abrir la gala con una actuación musical de pura fiesta latina. Un espectáculo que puso en pie al Crypto.com Arena de Los Ángeles y a bailar a cantantes como Taylor Swift, que se rindió ante el ritmo de "Después de la playa".

Todo lo vivido en la noche de los Grammy parece que le ha removido por dentro al Conejo Malo, que regresó a Instagram con un mensaje de agradecimiento en el que afirma sentirse feliz y orgulloso de sí mismo.

"La palabra más bonita que existe es: gracias. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, música. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy gracias", comentó el intérprete de "Tití me preguntó".

El cantante de 28 años tuvo un arranque de año polémico por tirar el móvil de una fan al mar cuando ella intentaba hacerse una foto con él. Tras este controvertido incidente, decidió desaparecer de las redes sociales. Incluso puso privada su cuenta de Instagram, donde tiene millones de followers. Pero parece que su paso por los Grammy 2023 ha sido una experiencia muy especial, tanto que ha querido compartirla con el mundo a través de esta red social con fotos y estas palabras.

Acompañando sus palabras de agradecimiento, colgó algunas imágenes de la gala, entre las que incluyó una foto que se tomó con Taylor Swift.

A pesar de que ha pasado más de un mes del incidente del móvil, muchos usuarios no olvidan el gesto que tuvo con esa fan y se lo volvieron a recordar en el tablón de comentarios.

