El Micha y El Chacal sorprenden a niños que recibieron golpiza en autobús escolar

La conmoción que causó el caso de la niña brutalmente golpeada en un autobús escolar ha llegado a los reguetoneros cubanos El Micha y El Chacal, que tras ver el ver impactante vídeo de la golpiza no se quedaron de brazos cruzados y se pusieron manos a la obra para ayudar a la menor y su familia.

La semana pasada, el vídeo de una niña de 9 años siendo golpeada en un autobús escolar en Homestead (Florida) conmocionó las redes sociales. Unas imágenes de las que llegaron a los noticieros de televisión. El mismo día, al fondo del vehículo, el hermano de la pequeña también fue agredido físicamente.

Tras esta lamentable situación El Micha y El Chacal decidieron unir fuerzas para sorprender y ayudar a los dos menores agredidos y su familia, con la que se reunieron para hacerles algunos regalos y también mostrar su apoyo y solidaridad pagándoles dos años de transporte privado a los niños y ayudándoles en el proceso de cambio de colegio.

De su generoso gesto se hicieron eco en el canal Telemundo 51, que presenció el encuentro del Micha con la familia, ocasión que aprovecharon los cubanos para lanzar un mensaje en contra del bullying y concienciar sobre él. Y es que la historia les toca de cerca, ya que ambos son padres.

"Vi esta historia, me tocó el corazón y pensé en mis hijos. Y esto me chocó mucho, no debe estar pasando estas cosas, es triste para un niño", comentó El Micha, cuyos hijos llegaron hace menos de un año desde Cuba. Un proceso de adaptación que no ha sido fácil para ellos, según reconoció. "Los muchachos no saben el idioma y los niños empiezan a burlarse, y mis hijos se han sentido tú sabes, pero ya se van adaptando al sistema y ya me hablan un poquito de inglés", agregó el artista.

La madre de los menores asegura que el caso está en manos de un abogado y que los niños continuarán estudiando este curso escolar en casa.

