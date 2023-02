Annie Garcés se gana una nominación a diputada tras “Patria o Muerte por la Vida”

La cantante Annie Garcés, una de las intérpretes del tema Patria o Muerte por la Vida, fue nominada a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) por el Municipio Habana del Este.

La intérprete, reconocida defensora del régimen cubano, fue uno de los rostros visibles del tema compuesto por el cantautor Raúl Torres en respuesta al éxito alcanzado por la canción Patria y Vida, que se convirtió en la banda sonora de las protestas en Cuba.

Garcés quedó grabada en la mente de los cubanos luego de verla entonar con los brazos abiertos y a todo pecho, la frase “a la Revolución le queda más de 62 mil milenios”, una estrofa de la malhadada composición de Torres.

La canción en cuestión fue criticada por muchos cubanos, incluso por algunas voces defensoras del régimen, que no solo calificaron de mala la letra, sino de espantosa la musicalización y el video donde aparece Torres con Garcés y otras cantantes cubanas.

En términos puramente artísticos, la actuación de la nominada a diputada fue una de las más criticadas en la canción, lo que la conviritió en blanco de gran cantidad de memes en redes sociales.

Además, la joven fue objeto de fuertes críticas luego de que comenzaran a circular gran cantidad de fotos de viajes suyos por países europeos como Francia, España o Bélgica, algo que muchos internautas calificaron de "doble moral".

Entre los miles de comentarios negativos que recibió Patria o Muerte por la Vida, el criterio que más se repitió es que el tema era "cheo", que en buen cubano quiere decir que no tiene buen gusto, no es atractiva y no está a la moda.

Nacida el 26 de julio de 1995 en un poblado de la Isla de la Juventud, Garcés fue nominada a diputada nacional por la Asamblea Municipal del Poder Popular del municipio Habana del Este.

La cantante cuenta con el antecedente de haber participado también en Cabalgando con Fidel, la canción que Torres dedicara a Fidel Castro tras su fallecimiento, y que sufrieron durante meses los cubanos, a todas horas, en emisoras de radio y canales de la televisión estatal de la isla.

Tras haber sido nominada este domingo, Garcés interpretó a capela un fragmento de esta composición, un momento que la Asamblea Municipal del Poder Popular del municipio Habana del Este transmitió en vivo por sus redes sociales.

La fidelidad al régimen cubano constituye uno de los requisitos implícitos en la condición de diputado de la ANPP. Artistas de diverso pelaje han ocupado escaños en el parlamento cubano gracias a su “compromiso con la revolución”, algo que muchos cubanos perciben como un premio en forma de privilegios.

Entre los nominados a esta legislatura se encuentra el cantante Arnaldo Rodríguez Romero, líder de la agrupación El Talismán y un defensor incondicional del régimen castrista. Unas dos docenas de personas le felicitaron en sus redes sociales, entre ellas Raúl Torres.

El proceso de nominación de candidatos a diputados del Parlamento se realizó este domingo en las Asambleas Municipales del Poder Popular. Entre los nominados, Elián González Brotons, conocido como el "niño balsero".

Ingeniero industrial, padre de un niño y director asistente de la empresa AT Comercial Varadero, subordinada al complejo militar-financiero-empresarial GAESA, González Brotons resultó nominado en una asamblea celebrada en su natal Cárdenas.