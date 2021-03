Alexis Valdés critica con humor la canción "Patria o Muerte por la Vida" de Raúl Torres

El actor y humorista cubano Alexis Valdés lanzó una crítica cargada de humor contra la canción Patria o Muerte por la Vida, la respuesta oficialista al exitoso tema Patria y Vida, liderada por Raúl Torres, y que ha desatado una avalancha de críticas y dislikes en las plataformas digitales.

Con su acostumbrado humor y sus ya habituales décimas, Alexis aseguró que "la canción es más malita que torturar a una abuela".

"Y no es que les falte escuela / calle, es lo que necesita. / Esa rumba tan flojita con pose de “intelectuar” / no da ganas de bailar sino de algo que yo adoro / cuando voy al inodoro / muchas gana de cag...", estampó el artista en un comentario en Twitter.

A través de su popular y divertido personaje Cristinito, Alexis Valdés dedicó unas carcajadas a Annie Garcés, una de las cantantes que interpretó el tema, y que se ha convertido en carne de memes por decir que "a la revolución le quedan 62 mil milenios".

"Estas son personas que no se toman las medicinas, cuando el psiquiatra te dice 'toma clordiazepóxido', tómatelo, él no te lo dice por majadería, él sabe que tú llevas eso porque estás mal de los nervios", dijo Cristinito con su conocida confusión de palabras.

"Necesitas unos fulas...", terminó cantando Cristinito, a modo de parodia del tema Candil de Nieve, de Raúl Torres.

El cantautor y uno de los intérpretes de Patria y Vida, Descemer Bueno, también criticó la canción y, además de describirla como "chea" y "mala", aseguró que ninguno de los cantantes que simpatizan con el régimen cubano quiso sumarse porque era "un bodrio".

"Dicen las malas lenguas que esa es tu manera de protestar contra el sistema, haciendo la canción más mala posible que se puede hacer", bromeó Descemer sobre Raúl Torres, que se ha convertido en el autor principal del oficialismo.

Patria o Muerte por la Vida se estrenó este lunes y, además de Raúl Torres y Annie Garcés, participan las cantantes Dayana Divo, Karla Monier y Yisi Calibre.

El tema ha generado un rechazo avasallador, con casi 22 mil "no me gusta" en el canal de YouTube de Cubadebate, donde se estrenó, frente a 2400 "me gusta", y el 90% de los más de 13 mil comentarios son negativos o de burla.