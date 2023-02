Enrique Santos critica visita de Pepe Aguilar a Cuba: "Está financiando la opresión"

La reciente visita del cantante mexicano Pepe Aguilar a Cuba ha desatado muchísimas críticas entre la comunidad cubana en el exilio, y uno de los que no ha estado al margen es Enrique Santos.

El locutor cubanoamericano dejó claro en su perfil de Instagram cuál es su postura respecto al viaje del artista y su familia al país caribeño.

“Cuando uno vacaciona en Cuba está financiando la opresión y la violación de los derechos humanos. No critico a el que visita por motivos familiares. Pero, yo no puedo ser indiferente frente a los constantes abusos, crímenes, hambre, miseria y presos políticos. Me duele que Pepe Aguilar ignore esto”, sentenció Enrique Santos en un post en esa red social.

Sin embargo, sus declaraciones no quedaron allí y añadió que “también su reciente uso de una camiseta con la imagen del asesino Che Guevara dice mucho. Cada cual con su conciencia”.

Las fotos y videos publicados en redes por el propio Pepe Aguilar disfrutando de los restaurantes y hoteles en Cuba, viajando en carretera por la isla llevaron a Enrique Santos a decir que duda que el cantante esté visitando “a los presos políticos, la gente sufrida y las víctimas del régimen”.

“Pepe no es ignorante, Pepe tiene dos dedos de frente y sabe lo que está bien hecho y lo que está mal hecho y puede estudiar un poco la historia y tiene esta información porque tiene acceso al internet y vive en un país libre, aquí en Estados Unidos”, dijo también durante uno de sus shows.

El también productor y empresario mexicano viajó a Cuba en compañía de su familia, y su hija, la cantante Ángela Aguilar publicó en sus redes varias instantáneas disfrutando de La Habana.

Aunque la crisis económica y social existente en Cuba afecta sobremanera al pueblo, el gobierno, a través del turismo, trata de vender otra imagen, y algunos famosos escogen a la isla como destino para vacacionar y vivir experiencias que están muy lejos del alcance del cubano de a pie.

